Engeland U21 is Fussball-Europameister

Die jonge Engelsen belegerden de Samstag in de finale in Batumi/Georgisch Spanien met 1:0 (1:0). Curtis Jones van FC Liverpool speelde in de Nachspielzeit van de eerste Hälfte (45.+4) in septscheidden Treffer. De beste manschaft van trainer Lee Carsley is een van de meest succesvolle Turnier-leden van de Gegentor.

In de 99. Minute Abel Ruiz vergab de grote kans van Ausgleich, er schiterte met een Elfmeter en Torhüter James Trafford. Spanien verpasseerde es, zum alleinigen U21-Rekordchampion aufzusteigen. Bisher kommen Spanien, das zum neuten Mal in een EM-Final der U21-tribune, en Italië auf je fünf Titel.

