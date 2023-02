De Engelse heren- en damesteams komen in april weer in actie tegen Frankrijk

De mannen en vrouwen van de Engelse Rugby League keren op zaterdag 29 april voor het eerst sinds de Rugby League World Cup van vorig jaar terug naar internationale actie, met de wedstrijden exclusief live op Sky Sports.

De double-header met Frankrijk in Warrington’s Halliwell Jones Stadium zal het startpunt zijn voor een game-brede geldinzamelingsactie ten behoeve van de MND Association.

De MND Association en Rugby League hebben een gemeenschappelijke band via de voormalige Engelse halfback Rob Burrow, bij wie in 2019 de diagnose Motor Neurone Disease (MND) werd gesteld. zijn oude vriend en Leeds Rhinos-collega Kevin Sinfield.

Twitteren Vanwege uw toestemmingsvoorkeuren kunt u dit niet bekijken Privacy opties

De mannen en vrouwen van Engeland zullen speciaal ontworpen tenues dragen voor de internationals, geïnspireerd op een Engeland-shirt dat nauw verbonden is met Rob zelf – het 2012 Autumn Internationals-shirt met een artistieke weergave van het Sint-Joriskruis over de lengte en breedte van het shirt.

Het nieuwe ontwerp bevat ook de kleuren en het logo van de MND Association, en op de achterkant staan ​​Robs eigen onsterfelijke woorden: ‘In een wereld vol tegenspoed moeten we durven dromen’.

Kevin Sinfield MBE zei: “Het shirt vertegenwoordigt drie dingen waar ik veel van houd: de Engelse Rugby League, de MND-gemeenschap en natuurlijk Rob.

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler Rohan Smith, hoofdcoach van Leeds Rhinos, deelt zijn mening over de nieuwe rol van Rhinos-legende Kevin Sinfield in de opstelling van Engeland in Rugby Union. Rohan Smith, hoofdcoach van Leeds Rhinos, deelt zijn mening over de nieuwe rol van Rhinos-legende Kevin Sinfield in de opstelling van Engeland in Rugby Union.

“Tijdens de diagnose van Rob staat de Rugby League-wereld volledig achter hem. Het toont de impact die hij had en nog steeds heeft op de sport.

“En de spelers die het mogen dragen, zullen ongelooflijk trots zijn om Rob en hun land te vertegenwoordigen – ze zullen 3 meter lang zijn.

“Wat we de afgelopen jaren hebben gezien, en met Doddie daarvoor, is dat bewustzijn van vitaal belang is. Het is belangrijk dat we op de trom blijven slaan en geld inzamelen. We moeten een remedie vinden.”

Hardcastle: Damesrugby bevindt zich op een spannend moment | MNDA liefdadigheidsshirt is ‘inspirerend’

Engeland en de nieuw gecontracteerde Leeds Rhinos-ster gelooft dat de double-header een geweldig moment is voor het damesspel na een recordbrekende thuis-WK in november en het shirt dat voor de wedstrijden is ontworpen, zal voor velen een “speciaal” shirt zijn om te bezitten.

Gebruik de Chrome-browser voor een beter toegankelijke videospeler Amy Hardcastle van Leeds Rhinos onthult hoe de vrouwenrugbycompetitie is gegroeid sinds het WK. Amy Hardcastle van Leeds Rhinos onthult hoe de vrouwenrugbycompetitie is gegroeid sinds het WK.

“Vanaf het WK is de groei van het spel en het aantrekken van supporters hier fantastisch geweest”, vertelde Hardcastle aan Sky Sports.

“Het is opwindend om te zien wat de Rugby League voor vrouwen en meisjes kan doen.

“Toen ik deze week over het shirt hoorde en de foto’s zag, was ik er helemaal door verrast.

“Er gaan veel herinneringen terug naar 2012… en de sinaasappel erin die wordt geassocieerd met ALS.

“Ik denk gewoon dat het inspirerend is en als ik de kans krijg om dit in april te dragen, is dit een heel uniek shirt en zal het voor velen een heel speciaal shirt zijn vanwege wat het betekent voor Rob (Burrow) en wat het betekent voor MND. .”

De dameswedstrijd begint om 14.00 uur, gevolgd door de heren om 16.30 uur, met live en exclusieve verslaggeving van beide wedstrijden in Sky Sports Arena vanaf 13.30 uur.