Senior verslaggever Rob Dorsett analyseert de 25-koppige selectie van Gareth Southgate voor de Euro 2024-kwalificatiewedstrijden van deze maand tegen Italië en Oekraïne…

De “nieuwe” Gareth Southgate wil minder over politiek praten, en meer over voetbal. Zoveel is heel duidelijk.

Terwijl Southgate in het verleden vaak werd opgevoerd als boegbeeld en woordvoerder van de hele Engelse wedstrijd, wil hij nu praten over en beoordeeld worden op wat er op het veld gebeurt.

En het is duidelijk dat de bondscoach van Engeland zich niet laat leiden door morele dilemma’s als het gaat om het kiezen van zijn spelers.

Als zodanig zijn Kyle Walker en Ivan Toney beide opgenomen in de eerste ploeg voor de Euro 2024-kwalificatiewedstrijden, ondanks hun controverses buiten het veld.

“Ik denk niet dat ik iets kan toevoegen aan wat ik eerder zei”, was het vrij korte antwoord, toen Southgate een tweede vraag werd gesteld over de vraag of Walker’s eerdere indiscreties buiten het veld nu tegen hem zouden moeten meetellen.

Walker wordt momenteel door de politie onderzocht omdat hij zichzelf zou hebben blootgesteld in een bar in het noordwesten, drie jaar nadat hij werd berispt wegens het overtreden van de coronavirusbeperkingen.

Het eerste antwoord gaf toe dat het een moeilijke situatie was, legde uit dat de Engelse baas en de speler erover hadden gesproken, maar uiteindelijk, nu Walker weer voor zijn Manchester City speelde, wie was hij dan om hem op iets anders dan voetbal te beoordelen? Hij is natuurlijk schuldig bevonden aan geen strafbaar feit.

Er was ook geen morele waarschuwing als het erom ging uit te leggen waarom hij Toney had opgenomen, ondanks dat de Brentford-spits een groot aantal overtredingen van de strikte gokwetten van het voetbal toegaf.

Southgate richt zich op het voetbal en hij wil alleen daarop beoordeeld worden.

Reguliere speeltijd op clubniveau niet meer relevant

Kalvin Phillips speelde sinds het WK slechts acht wedstrijden voor Manchester City





Het andere dat me opviel, in de eerste aankondiging van het team sinds het WK, was hoe de oorspronkelijke managementfilosofie van Southgate nu dood is in het water.

Toen hij in 2016 de baan van de Engelse manager aannam, zei hij dat om voor je land te spelen, een speler regelmatig en goed moet spelen voor zijn club.

“Onmogelijk”, zo beschrijft hij nu het proberen vast te houden aan die mantra.

Dus Harry Maguire is binnen – ook al heeft hij sinds begin januari pas één Premier League-start gemaakt voor Manchester United – en Lewis Dunk is nog steeds uit – ook al zullen de statistieken je vertellen dat hij een van de best presterende centrale verdedigers in de Premier League is.

Kalvin Phillips is binnen – ook al heeft hij slechts 55 minuten gespeeld voor Manchester City sinds het WK – en James Ward-Prowse is nog steeds uit – ook al speelt hij nog steeds wekelijks op een constant hoog niveau.

Southgate zegt dat hij uit gesprekken met andere internationale managers heeft geleerd dat vorm niet genoeg is. Hij zegt dat hij heeft geleerd dat Engeland zijn beste spelers moet inzetten om de beste teams ter wereld te verslaan, ongeacht of die spelers regelmatig speelminuten krijgen bij hun club.

En het is duidelijk dat er nooit veel geëxperimenteerd zou worden in deze Engelse ploeg. Italië weg en Oekraïne thuis in een tijdsbestek van vier dagen is zo moeilijk als het wordt, als het gaat om de aftrap van een kwalificatiecampagne.

Toney-selectie de overheersende kop

Southgate zegt dat de goede vorm van Ivan Toney voor Brentford hem een ​​oproep voor de ploeg heeft opgeleverd



Dus over het algemeen heeft Southgate vastgehouden aan de beproefde, zijn meest vertrouwde teamleden, om te proberen Engeland een winnende start te geven.

Het is nu duidelijk dat de genialiteit van Trent Alexander-Arnold in de toekomst niet opweegt, volgens de Engelse baas, hoe poreus hij verdedigend is.

En het is nu ook heel duidelijk dat de vleugelverdediger van Liverpool achter Walker, Kieran Trippier en Reece James staat in de pikorde van Engeland.

In feite lijkt dit team erg op het team dat Southgate heeft uitgekozen voor het WK in Qatar. Er zijn slechts vier nieuwe aanwinsten in vergelijking met de selectie die hij in november koos, en van twee daarvan – Chilwell en James – werd volledig verwacht dat ze zouden worden teruggeroepen, nadat ze hersteld waren van een blessure.

En dus is Toney de overheersende kop.

De vrij scorende Brentford-spits verdiende een doelpunt en een assist aan de vooravond van deze aankondiging van de ploeg, wat hem zeker hielp om zijn plaats te versterken. Southgate zegt dat hij te goed speelt om over het hoofd te worden gezien.

En zijn opname – in plaats van de knaller in vorm Ollie Watkins, of de beproefde Callum Wilson – is een perfect voorbeeld van Southgate’s nieuw gevonden voetbalfocus.