Engeland leed hun ergste Six Nations-nederlaag en hun zwaarste verlies in de geschiedenis in Twickenham nadat ze met 53-10 werden afgeranseld door Frankrijk.

De ploeg van Steve Borthwick werd van het veld uitgejouwd door de thuisfans die bleven tot het laatste fluitsignaal toen Frankrijk in opstand kwam in Richmond.

Getty Engeland was ronduit schokkend tegen Frankrijk in Twickenham

AFP Frankrijk tierde ongebreideld in Richmond, met Antoine Dupont in de hoofdrol

Charles Ollivon, Thibaud Flament en Damian Penaud scoorden elk twee pogingen toen Frankrijk hun eerste Six Nations-wedstrijd won in Twickenham sinds 2005.

Maar ze maakten de verloren tijd goed en legden ook een mijlpaal vast voor het WK 2023, dat ze organiseren tussen september en oktober.

Men dacht dat Engeland de afgelopen weken vertrouwen had opgebouwd na overwinningen op Italië en Wales na een slordig verlies tegen Schotland.

Maar het zijn valse dageraaden gebleken nadat Frankrijk hen een huiveringwekkend pak slaag had gegeven om de Rode Roos weer met beide benen op de grond te zetten.

En terecht, met het Franse peloton dat vanaf minuut één Engeland domineert door pure vasthoudendheid en kracht.

Antoine Dupont bewees opnieuw een superster, terwijl verrassende opname Marcus Smith de wedstrijd niet al te veel kon beïnvloeden nadat hij Owen Farrell in de basis XV had vervangen.

Getty Smith werd in een verrassende call ingebracht voor Farrell

Getty De kant van Borthwick werd vernederd door Frankrijk

Thomas Ramos scoorde vlak voor rust om de stand op 27-3 te brengen voor de bezoekers toen het publiek vijandig begon te worden.

En in het vreselijke weer brokkelde Engeland na rust verder af in wat echt een gênante vertoning was.

Ondanks dat Farrell in de tweede helft al vroeg opdook, kon hij de overweldigende golf van Franse aanvallen, aangevoerd door de voortreffelijke Dupont, niet keren.

Freddie Steward deed een troostpoging, maar het betekende weinig, want Frankrijk boekte een beroemde 53-10 overwinning, de ergste nederlaag in de geschiedenis van Engeland in de Six Nations.

Getty Penaud scoorde twee pogingen voor de bezoekers

Getty Engeland werd met een recordnederlaag aan de kant geschoven

Het was ook de op twee na zwaarste nederlaag aller tijden van Engeland en hun ergste verlies sinds 2007.

Nu de Grand Slam-kandidaten Ierland volgende week op hen wachten in Dublin, zou Borthwick zich op kunnen maken voor weer een rampzalige middag.

In een gesprek met ITV Sport na de wedstrijd zei Borthwick: “Je moet Frankrijk zeker een enorme eer geven en ze zijn duidelijk een team van wereldklasse.

“Voor ons zijn we erg teleurgesteld in die prestatie, er zijn veel dingen die we wilden doen, maar die we niet konden uitvoeren.

“Ik denk dat we botsingen over beide linies hebben verloren, aanval en verdediging. We wisten dat ze een enorme macht hebben en helaas hebben we er niets mee gedaan.

“Toen we aanvielen, waren ze in staat om te domineren. Er wordt volop gewerkt aan de aanvaringsgebieden

AFP Dupont leidde Frankrijk naar de overwinning in de mode

“We zijn vandaag ontmaskerd. Ik dacht dat we een idee zouden krijgen van waar we staan, er is een grote kloof tussen ons en de topteams ter wereld.

“Ik denk niet dat het uitmaakt wat ik dacht dat het (de kloof) eerder was, ik denk dat we begrijpen waar we zijn en wat we moeten doen.”