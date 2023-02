Ben Stokes steunde Harry Brook om een ​​”wereldwijde superster” te worden nadat een “klinisch” en “vermakelijk” Engeland Nieuw-Zeeland in de eerste test had verslagen voor een zesde overwinning op rij.

Speler van de wedstrijd Brook, 23, maakte scores van 89 uit 81 ballen en daarna 54 uit 41 tijdens Engeland’s 267 punten tellende overwinning in de pink-ball Test in Bay Oval en heeft nu zes vijftig-plus scores in zijn acht Testslagen, waaronder drie eeuwen in evenveel spelen in Pakistan in december.

Het slagingspercentage van de Yorkshireman’s Test van 96,88 past perfect bij de stijl die aanvoerder Stokes en hoofdcoach Brendon McCullum hebben bijgebracht sinds ze afgelopen voorjaar de leiding hebben genomen, een die 10 overwinningen heeft opgeleverd in 11 Tests met een enige nederlaag tegen Zuid-Afrika.

Afbeelding:

Brook is de vijftig gepasseerd in zes van zijn acht Test-innings voor Engeland en sloeg in december driehonderd in Pakistan





Stokes zei: “Brooky zet zijn geweldige serie in Pakistan voort. Hij is een fantastisch talent. Ik denk dat hij een wereldwijde superster zal worden.

“De oudere jongens met de knuppel moeten veel eer opstrijken omdat ze de jonge jongens hebben toegestaan ​​om uit te gaan en zichzelf te uiten.

“Ze proberen een show neer te zetten, wat iedereen wil en mag doen. Het heeft het gewicht van ieders schouders gehaald en de verwachting komt alleen uit de kleedkamer.

“Ik heb niet alleen een ongelooflijke bowlingaanval, we hebben ook een serieus bekwame en zeer dappere batting line-up. Hoezeer ik ook de aanvoerder van de ploeg ben, het team moet natuurlijk veel eer opstrijken voor het soort record heb ik als kapitein, zelfs meer dan ikzelf.”

Toen ik het overnam, dacht ik dat het een goede gelegenheid zou zijn voor een iets grotere verandering in de manier waarop het team denkt over het spelen van Tests. Maar de verwachtingen worden steeds uit het water geblazen door de prestaties, niet alleen die van het team, maar ook die van bepaalde individuen.

Stokes: Alles wat we probeerden, heeft zijn vruchten afgeworpen

Engeland – dat het eerste team werd dat 500 scoorde op de openingsdag van een testwedstrijd toen ze in december in Rawalpindi tegen Pakistan speelden – behaalde 325-9 binnen 59 overs op de eerste dag van de eerste test tegen Nieuw-Zeeland voordat de gastheren werden gestuurd om onder de lichten te slaan.

Nieuw-Zeeland zakte die avond door stronken terug naar 37-3 voordat het de volgende dag tot een rally van 306 kwam, maar hun hoop om uit te halen wat een Black Caps-recordjacht van 394 zou zijn geweest, was zo goed als afgelopen de volgende keer dat ze onder lichten sloegen. naar Stuart Broad.

De uitbarsting van vier wickets van de Engelse zeeman – waarvan de eerste slag hem en James Anderson tot het meest productieve Test bowling-partnerschap aller tijden maakte – verliet Nieuw-Zeeland met 63-5 aan het einde van dag drie en Anderson sloeg de volgende middag vier keer toe als de toeristen rolden hun tegenstanders voor 126.

Stokes zei: “Het was weer een geweldige prestatie – heel klinisch met de knuppel en heel klinisch met de bal. Het was onderhoudend cricket.

“Ook al kwamen we met het resultaat weg, (vermakelijk) is wat we willen doen. Sommige dagen gaat het niet werken, maar gelukkig heeft alles wat we probeerden zijn vruchten afgeworpen.

“Het meest aangename was dat wat Nieuw-Zeeland ook met de bal naar ons gooide, we erin slaagden te reageren. Als je dan kijkt naar de bowlingaanval die we hebben met de roze bal onder de lichten, hebben we alles uitgevoerd wat we wilden.

James Anderson en Stuart Broad waren voor het eerst gekoppeld in Test cricket tijdens de Engelse tournee door Nieuw-Zeeland in 2008



‘Anderson en Broad bepalen de norm’

“Met Jimmy en Broady zal het altijd moeilijk worden voor de tegenstander. Het hebben van Anderson en Broad maakt het aanvoerderschap een stuk gemakkelijker omdat je ze gewoon de bal gooit en ze zullen waarschijnlijk een wicket voor je krijgen.

“Ze waren niet alleen briljant deze hele wedstrijd met de bal, maar we hebben een 40-jarige en een 36-jarige die de standaard bepalen van wat we doen in het veld op het gebied van energie.

“Ze zijn een geweldig voorbeeld voor iedereen die wil kijken naar een lange carrière in de professionele sport. Ze zien met drie leeuwen op hun borst is geweldig, ik wil niet te ver vooruit denken over wanneer ze misschien tijd besteden aan hun carrière.

Afbeelding:

Anderson en Broad hebben nu 1.009 testwickets in games die ze samen hebben gespeeld, waarmee ze het vorige record van 1.001 van Shane Warne en Glenn McGrath overschaduwen.





“Er is iets tactisch aan deze dag-nachtwedstrijden, echt proberen te profiteren van de nieuwe bal onder licht, wanneer de bal veel meer doet.

“Door de manier waarop we het spel opzetten en het tempo waarmee we scoorden, konden we de wedstrijd voor zijn en konden we op de eerste dag wat harde schade aanrichten met de nieuwe bal.

“Ik ben behoorlijk gezegend dat ik op dit moment de leiding heb over deze bowlinggroep. Het idee is om 10 wickets te pakken en dat is wat we proberen te doen – het scorebord wegnemen in elke situatie.

“Zolang we 10 wickets nemen, maakt het niet echt uit voor hoeveel runs we gaan. We hebben een ethos met de knuppel maar ook met de bal.”

Engeland zal nu proberen de serie in Wellington af te ronden – een overwinning zou een zevende testoverwinning op rij opleveren, iets wat ze sinds 2004 niet meer hebben behaald.

Atherton: ‘Undroppable’ Brook heeft selectors een echt probleem bezorgd

Voormalig aanvoerder van Engeland, Michael Atherton, zegt dat de prestaties van Brook de selecteurs van het team een ​​”echt probleem” hebben bezorgd in de aanloop naar de Ashes-serie van deze zomer tegen Australië.

“Het wordt een echt probleem voor de selectors als iedereen fit en beschikbaar is”, vertelde Atherton Sky Sports-nieuws. “Jonny Bairstow is weer bezig met wat lichte training – wie weet wanneer hij klaar is voor selectie.

“Gezien de zomer die hij vorig jaar had, hoe pas je hem in het team, gezien hoe Harry Brook is gegaan tijdens zijn afwezigheid?

Voormalig aanvoerder van Engeland, Michael Atherton, zegt dat de prestaties van Harry Brook de testselecteurs van Engeland een ‘echt probleem’ hebben bezorgd nu Jonny Bairstow’s terugkeer naar fitness opdoemt.



“Brook is echt niet te laten vallen. Hij heeft zojuist zijn derde man van de wedstrijd gewonnen na deze wedstrijd. Hij heeft een ongelooflijke start van zijn testcarrière gehad en hij is een van de beste jonge spelers ter wereld, dus hij moet spelen.

“Dan het bowlen, dat zal een beetje meer voor zichzelf zorgen, want ze hebben vijf Tests tegen Australië in het beste deel van twee maanden.

“Niet alle snelle bowlers zullen al die games spelen. Het is ondenkbaar dat een 40-jarige als Anderson vijf Tests in acht weken kan spelen, waarschijnlijk hetzelfde voor Broad en de snelle bowlers zoals (Jofra) Archer.” en (Mark) Hout.

“Dus het zal minder een probleem zijn voor het bowlen – je wilt dat zoveel mogelijk bowlers fit en klaar zijn voor selectie. Maar het slaan, tenzij er tussen nu en dan een blessure is, is problematischer. Ik ben niet zeker welke kant de selectors zullen gaan.”

Volg de tweede en laatste test van Engeland tegen Nieuw-Zeeland, in Basin Reserve in Wellington, op de digitale platforms van Sky Sports, vanaf donderdagavond 22.00 uur.