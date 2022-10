Enge Zusammenarbeit angestrebt: Scholz schickt Meloni „Congratulazioni“ zum Amtsantritt

Wie die EU und die Nato blickt Deutschland mit Argusaugen auf die neu gewählte Regierung Italiens, die vom ultrarechten Meloni geführt wird. Dennoch darf sich der neue Ministerpräsident über Glückwünsche führender Politiker freuen – Bundeskanzler Scholz gratuliert sogar auf Italienisch.

Bundeskanzler Olaf Scholz gratulierte der neuen italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zu ihrem Amtsantritt. „Congratulazioni, Giorgia Meloni“, schrieb Scholz am Abend mit dem italienischen Wort für „Herzlichen Glückwunsch“ auf Twitter. Er freue sich auf die „weitere enge Zusammenarbeit mit Italien in EU, Nato und G7“, fügte die Bundeskanzlerin hinzu. Gleichzeitig dankte Scholz dem bisherigen italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi für „die gute deutsch-italienische Partnerschaft in den vergangenen Jahren“.

Zuvor hatten Spitzenvertreter von EU und Nato dem ultrarechten italienischen Regierungschef eine Zusammenarbeit angeboten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte in einer Twitter-Nachricht, sie freue sich auf eine „konstruktive Zusammenarbeit“ mit der neuen Regierung in Rom.

Von der Leyen telefonierte später auch mit Meloni. Der Leiter der Kommission bezeichnete das Gespräch daraufhin als „gut“. Von der Leyen fügte hinzu: „Wir werden zusammenarbeiten, um die kritischen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen, von der Ukraine bis zur Energie.“ Auch EU-Ratspräsident Charles Michel rief Meloni zur Zusammenarbeit auf: „Lasst uns zum Wohle Italiens und der EU zusammenarbeiten.“

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg schrieb auf Twitter an Melonis: „Italien ist Gründungsmitglied der Nato, engagiert sich für die transatlantische Verbindung und leistet starke Beiträge zu unserer Sicherheit in einer gefährlicheren Welt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.“

Meloni positionierte sich gegen Russland

Die Anführerin der ultrarechten Fratelli d’Italia (FDI) hatte ihren Amtseid als Premierministerin abgelegt. Sie versprach, dass Italien unter ihrer Führung „voll und mit erhobenem Haupt“ Teil Europas und der Nato bleiben werde.

Allerdings gibt es erhebliche Zweifel an der Loyalität der rechten Regierung unter Meloni gegenüber EU und Nato. Melonis Koalitionspartner Matteo Salvini und Silvio Berlusconi haben sich immer wieder freundlich über den russischen Präsidenten Wladimir Putin geäußert.

Meloni hat unterdessen eine klare Haltung gegen Russlands aggressiven Krieg in der Ukraine bezogen – eine Verpflichtung, die sie am Samstag als Antwort auf eine Glückwunschbotschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bekräftigte. Italien sei auf der Seite „des tapferen Volkes der Ukraine, das für seine Freiheit und einen gerechten Frieden kämpft“, twitterte der 45-Jährige.

Am Sonntag übernimmt Meloni offiziell Draghi. Die Übergabezeremonie findet am Regierungssitz, dem Palazzo Chigi in Rom (10.30 Uhr) statt. Meloni wird dann die erste Kabinettssitzung ihrer Regierung leiten. Der 45-Jährige führt seit 1946 die rechte Regierung Italiens.