Engagieren Sie sich für den möglichen Wahlkampf (nd-aktuell.de)

Auf Versöhnung vorbereitet: Franziska Giffey und Rahed Saleh auf dem Podium beim Landesparteitag. Foto: dpa/Carsten Koall

Ob und wann die Wahlen zum Abgeordnetenhaus wiederholt werden müssen, steht noch nicht fest, aber die Berliner SPD bereitet sich bereits auf den Wahlkampf vor. Beim SPD-Landesparteitag am Samstag in Neukölln ging das für Mittwoch angekündigte Urteil des Landesverfassungsgerichts durch zahlreiche Reden. Berlins Regierende Bürgermeisterin und SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey forderte ihre Partei auf, keine Angst vor einer Wiederholung der Bundestagswahl zu haben. „Möglicherweise müssen wir uns einer weiteren Abstimmung stellen“, sagte sie. „Ich finde es sehr wichtig, dass wir uns nicht beirren oder verunsichern lassen.“ Die SPD könnte zeigen, was sie erreicht hat.

»Manche denken: Vielleicht schaffen sie es nicht. Eines sage ich Ihnen: Vielleicht wird die Truppe auch größer“, sagte Giffey unter anhaltendem Applaus der Delegierten. „Gerade in der Krise zeigt es, auf wen man sich verlassen kann – und auf die SPD kann man sich verlassen.“ Tipps gegen die Grünen ließ Giffey auch nicht aus: „Wir reden nicht darüber, dass es schön wäre, wenn es Radwege gäbe. Und dann schaut man sich die Stadt an und vielleicht macht einer von denen das fertig“, sagte die SPD-Landeschefin mit einem Seitenhieb auf die Grüne Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch, die für den Ausbau des Radwegenetzes zuständig ist.

Giffeys Co-Vorsitzender und Fraktionsvorsitzender Raed Saleh sagte, die SPD verfolge seit langem den Plan, Berlin müsse eine bezahlbare Stadt werden. Dazu gehörten Investitionen. „Wenn nicht jetzt, gilt der Grundsatz: In der Krise spart man nicht“, sagte er mit Blick auf die Aufstockung des Nachtragshaushalts um 400 Millionen Euro. Saleh kritisierte auch den grünen Koalitionspartner und speziell Finanzsenator Daniel Wesener, dem er vorwarf, in den Diskussionen um das für die Hilfsmaßnahmen benötigte Geld zu zögerlich gewesen zu sein.

Der Leitantrag zum Thema „Wir bringen Berlin gut und solidarisch durch die Krise“ wurde einstimmig beschlossen. Auch während der Konsultation waren kaum kritische Äußerungen zu hören. Wahlen zum Parteivorstand standen auch diesmal nicht an. Die Sozialdemokraten in der Hauptstadt haben ihre Spitzen erst auf dem Landesparteitag im Juni wiedergewählt. Allerdings hatten Giffey mit 58,9 Prozent und Saleh mit 57,4 Prozent vergleichsweise schlecht abgeschnitten. Dass die Berliner SPD näher zusammenrückt und keine Abgeordneten aus der Reihe tanzen, dürfte also etwas mit dem kommenden Mittwoch zu tun haben: Entscheidet das Landesverfassungsgericht dann über komplette Nachwahlen, könnte sich die Mehrheit im Landtag deutlich verändern und die Sozialdemokraten können sich nicht sicher sein, wieder stärkste Partei zu werden.dpa/nd