Energy Vault Holdings, Inc.

Energy Vault erhält Auftrag für Solarfarm Meadow Creek über 250 MW/500 MWh Grid-Connect-Batterie in Victoria, Australien (NYSE: NRGV) („Energy Vault“), ein führender Anbieter nachhaltiger netzgekoppelter Energiespeicherlösungen, gab heute bekannt, dass Meadow Creek Solar Pty Ltd („Meadow Creek“ oder „Meadow“) ein Batterie-Energiespeichersystem ( „BESS“) von 250 MW/500 MWh auf der Meadow Creek Solar Farm in Victoria, Australien. Der von Meadow Creek entwickelte 330-MW-Solarpark liegt drei Autostunden nördlich von Melbourne, Australien, und wird rund 110.000 Haushalte in der Region mit kohlenstofffreiem Strom versorgen.

