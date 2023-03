Vanaf 15. Maart begint de energiepauze. In die zin Beitrag erfahren sie: Wer komt die energiepauschale? En met vier Schritten erhalten Sie die 200 Euro? Von Aristotelis Zervos

Dieser Beitrag ersmaybe zuerst bei RTL.de

Nach langem Warten konden sich die eerste Studierenden en Fachschüler auf die langersehnte Energiepreispauschale van 200 Euro freuen. Een diesem Freitag soll für einige die Auszahlung des Geldes im Rahmen einer testfase begint. Der Großteil der 3,5 Millionen Berechtigten kan het geld van 15. März beantragen.

Energiepauschale: Wer komt de energiepauschale?



Um die 200 Euro Energiekostenpauschale zu erhalten, müssen volgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Antwoord over het geld dat iedereen heeft gegeven, op 1 december 2022 heeft een van de Hochschule een bericht geschreven of een Zeitpunkt in een van de Fachschulausbildungswere. Een Fachschulen waren beispielsweise Erzieher ausgebildet, Techniker of Betriebswirte.

Voraussetzung ist ein Wohnsitz of “gewöhnlicher Aufenthalt” in Deutschland zu diesem Stichtag.

Auch Teilzeitstudierende, Teilnehmer and onem dualen Studium, ausländische Studierende en diejenigen, die zurzeit ein Urlaubssemester absolvieren, sollen von der Zahlung profitieren.

Die Energiepreispauschale zal opnieuw worden besteld, noch bei etwaigen Sozialleistungen angerechnet.

Vier Schritte um die 200 Euro zu bekommen:



Die Einmalzahlung kan worden beantwoord via das Portal einmalzahlung200.de in vier geschriften:

Zugangscode eingeben Sobald es los geht, erhalten Studierende en Fachschüler von ihrer Ausbildungsstätte oneen Zugangscode. De Zugangscode is de persoonlijke Schlüssel, um den Antrag aufzurufen. Identiteit nachweisen Berechtigte müssen sich mit einer BundID amelden, die jetzt schon erstellen können. Online-Antrag ausfüllen Für den Antrag muss nur de Kontoverbindung (IBAN) voorbereide inhoud en de Erklärung bestätigt waren. Schon kan der Antrag online absgesendet. Elke keer dat alle Voraussetzungen erfüllt sind, erhalten die Antragsteller door E-Mail een Bescheid mit der Bewilligung en die 200 Euro auf das angegebene Konto.

Zuletzt gaat uit van de Kritik daran, als alle betrokkenen in de Nutzerkonto een Bund anlegen müssen zijn, een sogenanntes BundID-Konto, um sich bei der Beantragungeindeutig zu identificeren.

Grootschalig in zwitserland, als het niet mogelijk is om de online-functionaliteit van persoonlijke functies of een “Elster-Zertifikat” te gebruiken, die de online-aansturing mogelijk maakt, is het mogelijk dat een BundID-konto met een naam en een wachtwoord kan worden gebruikt .

Viele Universitäten hebben geen Zugangscodes



Die Sonderzahlung hatte die Ampel-Koalition schon vereinbart im September 2022. Die praktische Umsetzung gestaltete zo schwierig en zog sich über ein halbes Jahr hin. Een schnelle Überweisung der 200 Euro wurde unter anders dadurch ausgebremst, dass die Kontodaten aller betroffen Studierenden en Fachschüler nicht centrale vorlagen.

Bund und Länder riet bij dem Versuch, een Antragsplattform zu erstellen, immer wieder in Streit. Het ging om Datenschutz, Zuständigkeiten en technische details. Studierendenvertreter und die Opposition im Bundestag hatten das schleppende Verfahren bekritiseert.

Über die Details zur Anmeldung und Beantragung zijn Student en Fachschüler von ihren Bildungseinrichtungen informiert. Laut Studierenden, die sindsdien bekend zijn bij RTL, hebben tot Freitag, 10. Maart, geen enkele informatie en Zugangs-Codes verschickt. Die Möglichkeit zur Antragstellung kon niet sich ook noch hinziehen.

Aristotelis Zervos / RTL.de / ldh