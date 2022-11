Energiekrise: Wie Kliniken Energie sparen können

Stand: 12.11.2022 15:13 Uhr

Krankenhäuser sind große Energieverbraucher. Ihre Ersparnisse sind gering. Einige Kliniken versuchen es trotzdem, etwa das Hubertus-Krankenhaus in Berlin.

Der Motor des Blockheizkraftwerks im Evangelischen Hubertus-Krankenhaus in Berlin-Zehlendorf rattert so laut, dass Michael Schröder den Kellerraum nur mit Ohrstöpseln betreten darf. „Das sind 80 Dezibel“, erklärt der Techniker. Tagsüber produziert die Anlage 360 ​​Kilowatt pro Stunde. Nach Angaben des Krankenhauses deckte dieses im vergangenen Jahr 90 Prozent seines Strombedarfs.

Obwohl einige Gebäude des Akademischen Lehrkrankenhauses der Berliner Universitätsklinik Charité aus dem 19. Jahrhundert stammen, hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) ihm vor 21 Jahren das Siegel „Energiesparkrankenhaus“ verliehen. „Darauf sind wir natürlich stolz“, sagt Geschäftsführer Matthias Albrecht. „Wir haben unseren CO2-Fußabdruck seit 2001 trotz steigender Patientenzahlen um 40 Prozent reduziert“, sagt der gelernte Kinderarzt, der das Krankenhaus seit 14 Jahren leitet. „Trotzdem sind wir noch weit davon entfernt, CO2-neutral zu sein.“

Krankenhauschefs warnen vor weiteren Insolvenzen

Auch sein Krankenhaus sei auf Gas angewiesen, erklärt der Geschäftsführer. In einem Blockheizkraftwerk beispielsweise treibt ein Erdgasmotor den Generator an. „Biogas steht nicht in ausreichender Menge zur Verfügung“, sagt Albrecht. „Mit Photovoltaik alleine kann man kein Krankenhaus betreiben.“ Das bestätigt das Universitätsklinikum Brandenburg an der Havel. Laut Geschäftsführerin Gabriele Wolter bezieht es nur fünf Prozent seines Stromverbrauchs aus Solaranlagen, obwohl fast alle Flachdächer des Klinikums mit Photovoltaikanlagen gedeckt sind. Auch das Universitätsklinikum betreibt ein Blockheizkraftwerk – mit Gas.

Wolter hatte bereits im vergangenen August vor Insolvenzen gewarnt. Im brandenburgischen Landkreis Spree-Neiße hatte das Krankenhaus Spremberg im September – unter anderem wegen der Covid-19-Pandemie und steigender Kosten – Planinsolvenz beantragt. „Es ist schwierig“, sagt Albrecht. „Die Gaskosten haben sich fast verfünffacht. Das ist mehr, als wir bewältigen können.“ Krankenhäuser sollten nicht einfach ihre Preise erhöhen wie Energiekonzerne oder Autokonzerne, fügt er hinzu.

Das Krankenhaus Spremberg musste Planinsolvenz beantragen. Bild: rbb24

Krankenhäuser sind Großverbraucher

Deshalb hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach den Kliniken in der vergangenen Woche eine Finanzspritze von acht Milliarden Euro zugesagt. „Ich glaube, dass wir rechtzeitig mit dem Geld auf dem Platz stehen werden“, sagte der SPD-Politiker. „Kein Krankenhaus wird aufgrund gestiegener Energiepreise unmittelbar in Not geraten. Das kann ich ausschließen.“

Die Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) begrüßt das Engagement, kritisiert den Minister aber. „Er hat etwas angekündigt, von dem wir noch nicht wissen, wann und wie es uns erreichen wird“, sagt BKG-Geschäftsführer Marc Schreiner.

Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) fordert weitere Investitionen von Bund und Ländern. Letztere sind unter anderem für Krankenhausgebäude zuständig. „Krankenhäuser als Großverbraucher sind natürlich auch sehr stark von der Inflation betroffen“, erklärt Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft. „Ein Krankenhausbett verbraucht etwa so viel wie ein Einfamilienhaus. Ein MRT-Gerät verbraucht täglich so viel Strom, wie man eine Waschmaschine 1.000 Mal bei 40 Grad laufen lassen könnte.“ Die Gelder müssten bald fließen, denn die Krankenhäuser erstellen jetzt ihre Wirtschaftspläne für das kommende Jahr.

Aus dem Bundesgesundheitsministerium heißt es lediglich: „Ziel ist es, schnelle Finanzhilfen für den Zeitraum von Oktober 2022 bis April 2024 zu gewähren, um Insolvenzen von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen zu vermeiden.“ Das Ministerium arbeite mit Hochdruck an der Umsetzung und stimme sich mit allen beteiligten Ressorts ab, schreibt Pressesprecherin Parissa Hajebi. Ob die Bundesregierung auch niedergelassene Ärzte unterstützen wird, wie Krankenhäuser weiter Energie sparen sollen und ob die Energiekrise die Krankenhauslandschaft in Deutschland verändern wird, beantwortet sie nicht.

Klimamanager: „Wir diskutieren nicht, wir tun“

Im Evangelischen Hubertus-Krankenhaus in Berlin will man nicht auf Politiker warten. Sie haben hier unter anderem Heizungspumpen und Lampen ausgetauscht, wandeln im Sommer überschüssige Wärme in Kälte um und sammeln Regenwasser in einem alten Heizöltank, das sie für Garten, Toiletten und Feuerlöscher nutzen.

„Wir diskutieren nicht, wir tun“, sagt Krankenhaus-Klimamanagerin Laura-Marie Strützke. „Es ist unglaublich, worüber geredet wird.“ Es müsse auch ausfallen dürfen – wie beim umweltfreundlichen Streusalz, dessen Qualität schlechter sei, obwohl es mehr gekostet habe, sagt der Intensivpfleger.

Pilotprojekt zur Reduzierung von Anästhesiegasen

Im Krankenhaus experimentiert man bereits mit einem weiteren Pilotprojekt, damit weniger klimaschädliche Anästhesiegase in die Atmosphäre gelangen. „Sie machen derzeit rund zehn Prozent des CO2-Fußabdrucks eines normalen Krankenhauses aus“, erklärt Geschäftsführer Matthias Albrecht. Wenn Patienten Anästhesiegase ausatmen, sollen diese in Filterbehältern recycelt werden.

Techniker Michael Schröder möchte auch, dass das Blockheizkraftwerk nachts auf Volllast laufen kann, wenn das Krankenhaus selbst weniger Energie benötigt. Im Moment muss er nachts drosseln, erklärt der Techniker. Da das gemeinnützige Krankenhaus nach eigenen Angaben keinen Gewinn erwirtschaften darf, darf es keinen Strom an andere verkaufen. „Das ist eigentlich eine Katastrophe“, sagt Michael Schröder. Jede Nacht gingen etwa 80 Kilowatt pro Stunde verloren.