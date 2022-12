Energiekosten – Bundesregierung will ungerechtfertigte Preiserhöhungen verbieten

Die Bundesregierung will gegen hohe Strom- und Gaspreise vorgehen (Imago | Piero Nigro)

Wie aus dem Entwurf für Gas- und Fernwärmepreisbremsen für den Bundestag hervorgeht (siehe § 27 Missbrauchsverbot), sollen Preiserhöhungen zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember nächsten Jahres untersagt werden – es sei denn, der Versorger kann eine Erhöhung nachweisen etwa durch steigende Beschaffungskosten gerechtfertigt, etwa weil die Marktpreise infolge der Energiekrise gestiegen sind. Normalerweise ist es umgekehrt und das Bundeskartellamt muss den Missbrauch beweisen.

Das Kartellamt kann Sanktionen verhängen

Kommt das Bundeskartellamt zu dem Schluss, dass eine Preiserhöhung zu Unrecht vorgenommen wurde, kann es den betreffenden Anbieter zur Einstellung seiner Tätigkeit auffordern und auch ein Bußgeld verhängen.

Ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums sagte, der Kontrollmechanismus diene dazu, ungerechtfertigte Preiserhöhungen zu verhindern. Es solle also verhindert werden, dass die Preise erhöht werden, nur weil „der Staat über die Preisobergrenze sowieso die Kosten trägt“.

Im Fokus: der Arbeitspreis

Bundestag und Bundesrat müssen dem Gesetzentwurf noch zustimmen. Sobald die Preisbremse greift, zahlen Verbraucher einen gedeckelten Preis. Der Staat müsste dann die Differenz zu den gestiegenen Versorgerpreisen tragen. Beim Missbrauchsverbot im Gesetzentwurf geht es daher auch um den Schutz der Staatskasse.

Im Mittelpunkt stehen laut Entwurf die Energiepreise – also die Cent pro Kilowattstunde, die sich verbrauchsabhängig in der Jahresrechnung widerspiegeln. Der „Arbeitspreis multipliziert mit Ihrem Jahresverbrauch wird zum Grundpreis addiert und ergibt so Ihren Abrechnungsbetrag auf der Jahresrechnung“, heißt es in einer Grundsatzerklärung der Bundesnetzagentur.

Kruse: Mitnahmeeffekte müssen verhindert werden

Die energiepolitische Sprecherin der SPD, Scheer, betonte gegenüber der „Bild“-Zeitung, Missbrauch müsse ausgeschlossen werden.

Auch der energiepolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Kruse, sagte, dass Mitnahmeeffekte, die die Energieversorger zu höheren Tarifen veranlassten, verhindert werden müssten.

Energieversorger planen massive Erhöhungen

Die „Bild“-Zeitung berichtet unter Berufung auf Zahlen des Verbraucherportals Check24, dass es zum 1. Januar massive Preiserhöhungen geben wird: 457 Gasversorger planen eine durchschnittliche Erhöhung um 56 Prozent, die 3,6 Millionen Haushalte betreffen würde. 636 Stromversorger planten Steigerungen um durchschnittlich 60 Prozent für 7,5 Millionen Haushalte.

Verbraucher dürften die Zahlung der Erhöhung zurückhalten, sagte der Chef des Bundesverbandes der Energieverbraucher, Holling, der Zeitung. Die geplanten Erhöhungen stehen nicht im Verhältnis zur Kursentwicklung an der Börse. Der Verband rät Verbrauchern, Widerspruch einzulegen.

