Een groeiend aantal Britse pubs sluit vanwege stijgende energierekeningen en inflatie, blijkt uit cijfers van accountantskantoor UHY Hacker Young.

Volgens een rapport van het bedrijf zijn vorig jaar 512 pub- en barbedrijven in het VK ingestort te midden van de crisis van de kosten van levensonderhoud, tegen 280 in 2021. Het bedrijf zegt dat het aantal van dergelijke insolventies in 2022 met maar liefst 83% is gestegen .

“De crisis van de kosten van levensonderhoud, waaronder rentestijgingen, heeft invloed gehad op de gewoonten van consumenten, waardoor ze minder geneigd zijn geld uit te geven aan ‘niet-essentiële zaken’, waaronder een drankje of een maaltijd in een pub. Spoorwegstakingen hebben ook veel klanten verhinderd om naar pubs in stads- of stadscentra te reizen,” stellen de auteurs van het rapport.

Inflatie drijft de kosten op die pubs zelf moeten betalen voor bier en eten, blijkt uit de bevindingen. Aangezien veel van de etablissementen weinig tot geen spaargeld of capaciteit hebben om te lenen als gevolg van de pandemie van Covid-19, worden meer van hen gedwongen hun deuren te sluiten.

“Dit is een bijzonder moeilijke periode voor café- en bareigenaren, die merken dat ze steeds meer moeten uitgeven terwijl ze steeds minder verdienen. Na een lange periode van gederfde inkomsten tijdens de pandemie, is de crisis van de kosten van levensonderhoud voor velen de laatste nagel aan de doodskist geweest”, zegt Peter Kubik, een van de analisten achter het rapport.

Het nieuws komt nadat de Britse regering plannen heeft aangekondigd om de steun aan bedrijven en publieke organisaties voor het betalen van energierekeningen te verminderen.









De huidige Energy Bill Relief Scheme, die in september vorig jaar werd ingevoerd, heeft naar verluidt £ 18 miljard ($ 22 miljard) aan bedrijven verstrekt om te helpen met stijgende energiekosten. De regeling loopt echter af in maart en een nieuw steunpakket zal naar verluidt de financiering terugbrengen tot £ 5,5 miljard ($ 6,7 miljard).

“De snel stijgende energiekosten zijn al bijna een jaar de grootste zorg van onze leden en dat is nog zo… Zoals deze gegevens aantonen, bestaat er geen twijfel over dat energiekosten ervoor zorgen dat bedrijven failliet gaan – mensen kunnen het zich gewoon niet veroorloven om rond te komen en hebben geen andere keuze dan de winkel te sluiten, wat betekent dat een gemeenschap haar pub of brouwerij, en de banen en middelen van bestaan ​​die daarmee gepaard gaan, voorgoed verliest,”vertelde Emma McClarkin, CEO van de British Beer and Pub Association, aan nieuwscentrum City AM

