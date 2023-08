Die einzelnen Aktien bewegten sich diese Woche sehr moderat. (Foto: Reuters) Aktienmarkt

Frankfurt Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland und Europa sowie die anhaltende Unsicherheit über die künftige Geldpolitik der führenden Zentralbanken ließen die Börsenindizes in der vergangenen Börsenwoche hin und her schwanken. Von den führenden Notenbankern, die sich in der US-Stadt Jackson Hole trafen, gab es am Ende wenig Neues: Sowohl der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, als auch die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, versprachen weiter Zinserhöhungen, wurden aber für die nächsten Zinsentscheidungen nicht festgelegt.

Auch die Handelswoche endete unspektakulär. Der deutsche Leitindex Dax blieb ein kleines Wochenplus von 0,4 Prozent auf dem Niveau von 15.631 Punkten. Der Small-Cap-Index MDax fiel um 0,6 Prozent, der Small-Cap-Index SDax legte um mindestens 0,2 Prozent zu.

