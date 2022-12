Energiegewinnung – US-Forschern gelingt laut Medienberichten Durchbruch bei der Kernfusion

Diese Abbildung zeigt ein sogenanntes Target-Pellet in einer Hohlraumkapsel mit Laserstrahlen. Diese komprimieren und erhitzen das Target auf die für die Kernfusion erforderlichen Bedingungen. (–/Lawrence Livermore National L/–)

Die am Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien erzielten Ergebnisse sollen heute offiziell vorgestellt werden. Für ihre Experimente nutzten die Forscher das leistungsstärkste Lasersystem der Welt, um winzige Wasserstofftröpfchen in Millionen Grad heißes Plasma umzuwandeln. Viele Laserstrahlen erhitzen das Innere eines wenige Millimeter großen Behälters. Vor knapp einem Jahr wurden am Institut Fortschritte in der Kernfusion angekündigt. Dabei sei das Plasma gezündet worden, berichtete ein Team Anfang des Jahres im Fachblatt „Nature“. Dies führt letztendlich dazu, dass die Fusionsreaktion selbsterhaltend wird. Im Kernfusionsreaktor liegt der Brennstoff in Form von Plasma vor. Dieser Aggregatzustand tritt auf, wenn ein Gas extrem erhitzt wird.

Der wissenschaftliche Direktor des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik in Garching, Günter, erklärte, dass bei Fusionsreaktionen vermutlich erstmals mehr Energie freigesetzt wird als der Laser einstrahlt. Günther wies jedoch darauf hin, dass bis zur Entscheidung über die Fusion als nutzbare Energiequelle noch viele technologische Fragen zu beantworten seien.

Problem Kernfusion: Hohe Temperaturen nötig

Sowohl Kernkraft als auch Kernfusion gewinnen Energie aus den Bindungskräften der Atomkerne. Bei Atomkraft werden jedoch unter anderem große Atome gespalten, es entsteht radioaktiver Müll und es drohen schwere Unfälle. Bei der Kernfusion hingegen werden kleine Atomkerne zu größeren verschmolzen, also verschmolzen. Die Technik gilt als sauber und sicher. Für die Kernfusion müssen jedoch Temperaturen von mehreren Millionen Grad erreicht werden. Das macht die technische Nutzung der Kernfusion sehr schwierig. Bisher gab es noch keinen Reaktor, der mehr Energie produziert hat, als ihm zum Aufheizen des Plasmas zugeführt wurde. Berichten zufolge hat sich das nun geändert. Laut der Financial Times will das US-Energieministerium heute auf einer Pressekonferenz einen „großen wissenschaftlichen Durchbruch“ präsentieren.

Weitere Informationen zum Durchbruch in der Kernfusion gibt es hier bei der Dlf-Wissenschaftsredaktion.

