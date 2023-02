Energie: Tennet: Verhandelt den Verkauf seines Stromnetzes mit der Bundesregierung

Der niederländische Netzbetreiber Tennet will mit der Bundesregierung über den Verkauf seines deutschen Stromnetzes an den Staat verhandeln. Grund ist der hohe Eigenkapitalbedarf für die Energiewende, den Tennet am Freitag allein für den Ausbau seines deutschen Netzes auf 15 Milliarden Euro bezifferte.

Der niederländische Netzbetreiber Tennet will mit der Bundesregierung über den Verkauf seines deutschen Stromnetzes an den Staat verhandeln. Grund ist der hohe Eigenkapitalbedarf für die Energiewende, den Tennet am Freitag allein für den Ausbau seines deutschen Netzes auf 15 Milliarden Euro bezifferte.

Die Tennet-Muttergesellschaft gehört dem niederländischen Staat, in Deutschland ist das Unternehmen einer der vier Übertragungsnetzbetreiber. Nach Angaben des Unternehmens betreibt Tennet in beiden Ländern 24.500 Kilometer Hoch- und Höchstspannungsleitungen. Das Netzgebiet German Tennet ist das flächenmäßig größte der vier Betreiber und erstreckt sich in einem Nord-Süd-Korridor von der Nordsee bis zur österreichischen Grenze. Die deutsche Niederlassung hat ihren Sitz in Bayreuth.

Sowohl die niederländische als auch die deutsche Regierung haben umfangreiche – und teure – Ausbaupläne für ihre jeweiligen Stromnetze. Das würde jedoch die Finanzkraft des Unternehmens übersteigen, wie die Ankündigung zeigt. Die niederländische Regierung hatte bereits 2020 angekündigt, eine Beteiligung des Bundes zur Deckung des Geldbedarfs zu bevorzugen.

Die Tennet-Mitteilung zeigt, dass die niederländische Regierung kein Interesse daran hat, die Investitionen in Deutschland mitzufinanzieren. „Tennets Eigenkapitalbedarf für dieses Jahrzehnt steigt“, hieß es. „Es ist deutlich geworden, dass die niederländische Regierung es vorzieht, die niederländischen Aktivitäten von Tennet zu finanzieren, die derzeit auf zehn Milliarden Euro geschätzt werden.“ Der Eigenkapitalbedarf für die Deutschlandaktivitäten von Tennet wird derzeit auf rund 15 Milliarden Euro geschätzt. „Die niederländische Regierung sucht dafür nach einer strukturellen Lösung“, heißt es in der Erklärung weiter.

Auf deutscher Seite erklärte sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im November bereit, über die Zukunft des deutschen Netzes Tennet zu sprechen. Ein Verkauf an die Bundesregierung ist nach Unternehmensangaben noch nicht beschlossen: „Tennet ist sich bewusst, dass sein alleiniger Anteilseigner, die niederländische Regierung, noch keine endgültige Entscheidung getroffen hat und wird die nächsten Schritte in enger Zusammenarbeit mit der Regierung einleiten.“

