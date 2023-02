Die evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKMD) zal meer Kirchendächer mit Photovoltaikanlagen ausstatten kunnen zijn. “In Thüringen zijn alle principes in handen, dat is in Sachen Photovoltaik auf Kirchendächern nicht um das Ob, sondern um das Wie geht”, zei Elke Bergt, Referatsleiterin Bau bij Landeskirchenamt der EKMD. Prinzipiell arbeiteten Denkmalschutz, Behörden und Kirchen in Thüringen deutlich besser sisterammen als in the other Bundesländern, in deense die EKMD vertreten ist.