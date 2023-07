Düsseldorf Das Solar-Start-up Enpal profitiert vom Boom der erneuerbaren Energien und war im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmals Ebitda-profitabel, also im Betriebsergebnis vor allen Abschreibungen und Steuern. Das Unternehmen erzielte 2022 einen bereinigten Betriebsgewinn von 23 Millionen Euro nach einem Verlust von 27,7 Millionen im Jahr 2021.

Der Umsatz hat sich im gleichen Zeitraum von 110 Millionen auf 415 Millionen vervierfacht. „Mit diesem Ergebnis haben wir unsere strategischen und finanziellen Ziele übertroffen“, kommentierte Finanzvorstand Jochen Cassel die Zahlen.

Enpal vermietet Solaranlagen und Batterien an Privatkunden. Nach Ablauf einer Mietdauer von 20 Jahren können Kunden die von Enpal installierte Anlage gegen eine geringe Gebühr übernehmen. Anders als beispielsweise in den USA sind solche Leasingmodelle in Deutschland noch selten.

Insgesamt hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, bis 2030 eine Million Solaranlagen zu installieren. Trotz der jüngsten Erfolgsgeschichte liegt noch ein weiter Weg vor uns: Derzeit verfügt das Unternehmen über 45.000 installierte Anlagen. Allerdings kamen im Jahr 2022 18.000 neue Kunden hinzu, ein deutlicher Anstieg gegenüber 10.000 im Vorjahr.

Enpal ist Teil einer Branche, die schnell wächst. Nach Plänen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sollen bis 2030 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien stammen. Photovoltaikanlagen auf Dächern sollen zum Standard werden.

Enpal ist Deutschlands erstes grünes Einhorn

Hinzu kommen die Nachwirkungen der Energiekrise. Spätestens seit letztem Jahr fordern Eigentümer stabilere Energiekosten. Auch hier sind Systeme für die Hausinstallation im privaten Bereich zunehmend gefragt.

Der Bundesverband Solarwirtschaft kündigte für das erste Quartal 2023 ein Wachstum von 146 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum an. 159.000 Photovoltaikanlagen auf den Dächern privater Haushalte gingen in diesem Zeitraum in Betrieb.

Das 2017 gegründete Start-up stieg 2021 zum ersten grünen Einhorn Deutschlands auf. So heißen Unternehmen mit einem Unternehmenswert von mehr als einer Milliarde. Das Unternehmen verfügt über hohe Investitionen und konnte seine Bewertung Anfang des Jahres auf 2,25 Milliarden Euro verdoppeln. Zu den Investoren zählen der große US-Finanzinvestor TPG und der japanische Investmentriese Softbank.

Den nun erzielten Gewinn führt Cassel auf Investitionen in das Produktportfolio zurück. Enpal vermietet nicht mehr nur Solaranlagen, sondern bietet auch Pakete mit Batteriespeichern und Ladestationen für Elektroautos an. Kunden entscheiden sich in der Regel für eine Kombination aus System und Batteriespeicher. Auch Ladestationen, die an die Photovoltaikanlage angeschlossen sind, werden immer häufiger gekauft.

