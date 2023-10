“Wij maken gebruik van hoge masten en lampen, die in de open lucht gebruikt kunnen worden. Wij wonen in de Altstadt-Leuchten en wonen in de woonkamer, wie zal van onze LED-verlichting kunnen genieten, wie zal ervan kunnen genieten”, zegt Bürgermeister Josef Forster. 40 tot 50 Masten stehen an der Landstraße.

Voor het milieu is het goed om een ​​goed milieu te hebben: “We zullen energie kunnen besparen terwijl we energie besparen. We zijn al samen sinds 5-Community en in Diesem werd er nog niet op Punkt gezinspeeld”, zegt de Ortschef. Die Umrüstung is zo weit wie moglich in Eigenregie ergolgen. Deze Bauhofmitarbeiter waren in de Siedlungen zowel de masten die Lampen alten als de nieuwe gebouwd.

De kosten voor het plaatsen van 100 masten bedroegen 84.000 euro. In nieuwe modi kunnen ze worden geïnstalleerd zonder LED-lampen te installeren.