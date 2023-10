Endlose Löcher und Frustration

Der Ärger über die Zustände auf den Glasfaserbaustellen in Lohr hält an. Das Thema wurde erneut im Stadtrat diskutiert. Einmal mehr kam der ganze Frust zum Ausdruck, der sich im Rathaus über die Arbeitsweise der Bauunternehmen und das gesamte System des unternehmenseigenen wirtschaftlichen Glasfaserausbaus angesammelt hat. Am Ende herrschte wieder einmal der Tenor, dass die Stadt wenig Kontrolle habe. Man kann nur hoffen, dass der Glasfaserbau in Lohr schnellstmöglich abgeschlossen wird.

Im Frühjahr 2022 ging es los. Vertreter der Telekom kündigten im Lohrer Rathaus an, rund 20 Millionen Euro zu investieren, um einen kostenlosen Glasfaseranschluss für rund 6.000 Gebäude und bis zu 9.000 Haushalte bereitzustellen. Tatsächlich wird der Lohrer Glasfaserausbau mittlerweile von GlasfaserPlus gesteuert, einem Joint Venture der Telekom und einer australischen Pensionskasse. Für Lohr beauftragte GlasfaserPlus das Bauunternehmen Circet mit der Ausführung der Arbeiten, das wiederum mit mehreren Subunternehmern zusammenarbeitet.

Kritik seit fast anderthalb Jahren

Kurz nach dem Start im letzten Jahr mehrten sich die Beschwerden über schlechte Bauqualität auf den Glasfaserbaustellen in Lohr. Nicht zuletzt Privatpersonen wiesen auf Verstöße gegen technische Vorgaben hin, etwa bei der Verlegetiefe von Kabeln oder beim Verfüllen von Gräben. Auch missglückte Pflasterarbeiten und zweifelhafte Arbeitsbedingungen kamen immer wieder vor.

Einem Baustopp Ende 2022 folgte eine Phase der Besserung und nach der Wiederaufnahme der Arbeiten nach dem Winter kam es in einigen Bereichen bald erneut zu einem Baustopp. Aber auch danach verschwanden die Symptome nicht. Noch vor wenigen Wochen war die große Zahl nicht vollständig geschlossener Gräben in der Stadt ein Thema im Stadtrat.

Am Mittwoch hat sich Michael Kleinfeller (CSU) in der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses in Rage geredet. Er sprach von den unerträglichen Zuständen, „die die Kabelleute in der Stadt hinterlassen“. Als Beispiele nannte er eine Vielzahl nicht ordnungsgemäß gesicherter Baustellen, „Löcher ohne Ende“ und daraus resultierende Gefahren für Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer.

Kleinfeller sprach von unverständlichen Arbeitsabläufen und unmöglichen Zuständen. Diese seien nicht auf Fahrlässigkeit zurückzuführen, sondern auf „bewusste und vorsätzliche“ Handlungen einiger Bautrupps. Kleinfeller forderte außerdem Geldstrafen.

Viele Anrufe beim Bauamt

Bauamtsleiter Ingo Schmitt hatte Verständnis für die Kritik. Außerdem bekomme er „den ganzen Tag“ Anrufe von Bürgern, die sich beschweren. Erst am Montag verbrachte er den ganzen Vormittag damit, „die Leute zu beruhigen“.

Allerdings ist die Stadt weder Bauherr noch hat sie wesentlichen Einfluss auf den Ablauf der Arbeiten, da zwischen der Gemeinde und der Firma GlasfaserPlus kein Vertrag über den eigenen Glasfaserausbau besteht. „Unser Einfluss ist begrenzt“, sagt Schmitt.

Sie können lediglich Berufung einlegen und ggf. ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten. „Ich werde wirklich glücklich sein, wenn sie weiterkommen“, drückte Schmitt seine Frustration aus. Circet gab kürzlich bekannt, dass vier weitere Subunternehmer hinzukommen würden, um die offenen Gräben zu asphaltieren. Doch Stand Montag war die Ankündigung noch nicht Wirklichkeit, da noch zwei Unternehmen fehlten. Man habe tatsächlich vergessen, einige der Löcher zu füllen, gab Schmitt Einblick in die Ausführungen des Bauunternehmens. In anderen mussten wir warten, weil bei den Arbeiten entstandene Schäden, beispielsweise an Rohren, erst repariert werden mussten.

„Das ist nicht nachvollziehbar“, sagte Bürgermeister Mario Paul zu Abläufen und Strukturen. Aufgrund der Informationen, die den Unternehmen fast täglich gegeben werden, ist alles gewährleistet, und dann muss man immer wieder warnen. „Das ist unmöglich“, sagte Paul. Das Rathaus überlegte, ob es einen weiteren Baustopp fordern sollte. Aber das ist kaum ein Druckmittel, wenn man sicherstellen will, dass offene Gräben vor dem Winter geschlossen werden. Man könne die Bewohner nur um Verständnis bitten, sagte Paul.

Zeitplan für die Innenstadt

Entgegen dem angekündigten Zeitplan war die Innenstadt noch nicht einmal an der Reihe. Sven Gottschalk (SPD) möchte, dass die Arbeiten hier im Winterhalbjahr abgeschlossen werden und abgeschlossen sind, bevor im Frühjahr wieder mehr Touristen kommen.

Bauamtsbeauftragter Michael Wolf sagte, dass die Pflasterung im Winter nicht verlegt werden könne, da sie einbetoniert werden müssten. Ziel ist es, dass die Unternehmen im Frühjahr den Glasfaserausbau in der Innenstadt abschließen. Da die Verlegung des historischen Altstadtpflasters anspruchsvoll sei, setze das Rathaus auf die Beauftragung regionaler, fachkundiger Unternehmen, sagte Wolf.