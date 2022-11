Ende des Tötens in Tigray?: Äthiopische Regierung und Rebellen erzielen Einigung

Ende des Tötens in Tigray?

Seit fast zwei Jahren tobt in Äthiopien ein mörderischer Bürgerkrieg. Jetzt gibt es Hoffnung für die Menschen in der Region Tigray. Die Regierung in Addis Abeba und die Rebellen einigen sich auf die Wiederaufnahme der humanitären Hilfe und die Übergabe schwerer Waffen.

In Äthiopien machen die Friedensbemühungen weiterhin Fortschritte. Die Regierung in Addis Abeba und die Tigray-Rebellen im Norden des Landes haben diesen Samstag in Nairobi ein Abkommen unterzeichnet, das den Fahrplan für das geplante Friedensabkommen vorgibt, auf das sich beide Seiten Anfang dieses Monats geeinigt haben.

Der Chefvermittler der Afrikanischen Union (AU), Olusegun Obasanjo, sagte, das Abkommen würde den humanitären Zugang verbessern und die Zivilbevölkerung schützen. Die Vereinbarung tritt sofort in Kraft. „Es gibt Menschen in den betroffenen Gebieten, die sterben, weil sie keinen Zugang zu humanitärer Hilfe haben und das so nicht weitergehen kann“, sagte Obasanjo.

Als Teil des jüngsten Deals sollen auch die Tigray-Truppen ihre schweren Waffen abgeben. Dies solle parallel zum Abzug aller Kräfte aus der Region dienen, die nicht zum äthiopischen Militär gehören, hieß es. Die genauen Pläne zur Umsetzung des Abkommens sind noch unklar. Am 2. November einigten sich die Zentralregierung und die Tigray People’s Liberation Front (TPLF) zunächst auf einen Waffenstillstand nach fast zwei Jahren Krieg.

Beide Seiten bekämpften sich seit fast zwei Jahren. Führende afrikanische Staaten wie die USA und die Europäische Union hatten ein Ende der Kämpfe und die Aufnahme von Verhandlungen gefordert, um weiteres Leid von der Zivilbevölkerung abzuwenden. Die Kämpfe in Afrikas zweitbevölkerungsreichstem Land haben Millionen vertrieben, Tausende von Zivilisten wurden getötet und Teile von Tigray hungern.

Die Tigray-Rebellen werfen Premierminister Abiy Ahmed vor, die Macht auf Kosten der äthiopischen Regionen zu zentralisieren. Abiy bestreitet dies und wirft der TPLF im Gegenzug vor, im Land wieder an die Macht kommen zu wollen. Die TPLF war die dominierende Kraft im Staat, bis Abiy 2018 zum Premierminister gewählt wurde.