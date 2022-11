Emwazis Reise zu Jihadi John: Was enthüllen E-Mails?

Story-Highlights Die Interessenvertretung CAGE veröffentlicht E-Mails zwischen „Jihadi John“ und dem Forschungsdirektor der Organisation Mohammed Emwazi beschwerte sich über seine Behandlung durch die britischen Flughafensicherheitsbeamten und die Polizei Rashad Ali, Direktor der Beratungsfirma für Extremismusbekämpfung, argumentiert, dass die E-Mails nicht das vollständige Bild wiedergeben





Es ist eine kontroverse Frage, die eine Debatte ausgelöst hat, seit Beamte die Identität des maskierten Mannes namens Jihadi John enthüllten.

Wurde Mohammed Emwazi, der Mann mit britischem Akzent, der in zahlreichen Enthauptungsvideos des IS auftauchte, von den Behörden zum Extremismus gedrängt? Oder war er jemand, der schon lange einen militanten Weg eingeschlagen hatte?

Eine in London ansässige Interessenvertretung, die mit Emwazi zusammengearbeitet hat, sagt, dass E-Mails, die er ihnen schickte, das Bild eines verzweifelten Mannes zeichnen, der von den Behörden verfolgt wird und seine Pläne für ein neues Leben zusammenbrechen sieht, als er erfolglos versucht, Hilfe zu bekommen.

Und ein Bericht der Daily Mail, der auch E-Mails zitiert, die angeblich von Emwazi an die britische Publikation gesendet wurden, besagt, dass der in Kuwait geborene Londoner sich selbst als „toten Mann“ sieht und wegen seiner angeblichen Belästigung durch die Behörden Selbstmord in Betracht zieht.

Einige Analysten sagen jedoch, dass die E-Mails nur ein Teil der Geschichte sind, und argumentieren, dass die Ermittler Emwazi ins Visier genommen haben, weil sie bereits gesehen haben, dass er Verbindungen zu terroristischen Gruppen hatte.

„Sie können die Geschichte nicht damit beginnen, wie er von britischen Beamten behandelt wurde. Sie können die Geschichte sicherlich nicht mit der E-Mail-Spur beginnen“, sagte Rashad Ali, Direktor der Beratungsfirma CENTRI für die Bekämpfung von Extremismus und Mitarbeiter des Institute of Strategic Dialogue. „Sie müssen zurückgehen, warum die Geheimdienste mit ihm Kontakt aufgenommen haben. Nun, weil er Teil einer Gruppe von Leuten war, die sich Al-Shabaab anschließen wollten – einer sehr extremistischen Organisation und dschihadistischen Gruppe, die in schreckliche Terroranschläge in Somalia verwickelt war.“

Emwazi fühlte sich von den Behörden schikaniert und versuchte, rechtlichen Beistand zu suchen, um dies zu stoppen, so CAGE, die Menschenrechts- und muslimische Interessenvertretung, die mit ihm zusammenarbeitete.

Eine E-Mail beschreibt Emwazis Bericht über seine Inhaftierung auf einem britischen Flughafen, als ihn die Behörden 2010 daran hinderten, nach Kuwait zu reisen, und ihn stundenlang verhörten.

„Ich sagte ihnen, dass ich in Ruhe gelassen werden möchte, da ich den Ehrgeiz habe, aus Großbritannien wegzuziehen und mich in Kuwait niederzulassen. Deshalb habe ich einen Job und einen Ehepartner gefunden!! Aber sie lachten“, schrieb Emwazi in einer Nachricht vom 3. Juni 2010.

„Einer von ihnen wurde aggressiv zu mir, er drückte mich an die Wand. … Ich war nur verblüfft, ich wusste nicht, warum er das nach diesem langen 6-stündigen Interview mit Fingerabdrücken und Durchsuchen getan hatte. Als ich sie nach ihren Namen fragte, sagten sie: ‚Wir geben unsere Namen nicht heraus.‘ „

Emwazi schrieb, dass die Art und Weise, wie er von britischen Sicherheits- und Geheimdienstbeamten behandelt wurde, ihn „an Kriminelle erinnerte, die man im Fernsehen sieht und die ein schweres Verbrechen begangen haben, nur dass ich nie wegen irgendetwas angeklagt oder verhaftet wurde. Ich war eine Person, die in meinem Land Kuwait ein neues Leben beginnen wollte!“

Das ist ein Schlüsseldetail, sagte CAGE-Sprecherin Amandla Thomas-Johnson.

„Wenn jemand in irgendeiner Weise einen gewalttätigen Angriff verübt, dann ist das Gesetz dazu da, in Kraft zu treten und ihn festzunehmen“, sagte er. „In Großbritannien wurde er kein einziges Mal verhaftet, strafrechtlich verfolgt oder verwarnt.“

Einer von ihnen wurde aggressiv zu mir, er drückte mich an die Wand. Ich war einfach verblüfft … Ich wusste nicht, warum er das getan hatte. Mohammed Emwazi in einer E-Mail an CAGE

Die britischen Behörden haben auf die Bitten von CNN um Stellungnahme zu dem Fall nicht reagiert.

In den E-Mails bat Emwazi um die Hilfe von CAGE.

„Bitte helfen Sie mir, da ich nicht in Großbritannien bleiben möchte, weil ich einen Job in Kuwait, einen Ehepartner in Kuwait und damit einen Neuanfang für mein Leben in Kuwait gefunden habe. Kuwait ist, wo ich herkomme, ich wurde dort geboren. Ich möchte einfach nur dorthin gehen und mein neues Leben neu beginnen!!”

Emwazi schrieb, dass er auch eine formelle Beschwerde bei der Unabhängigen Kommission für Polizeibeschwerden eingereicht habe, bevor er detailliert darlegte, wie er offenbar „vom Polizeibeamten angegriffen“ worden sei, als er versuchte, nach Kuwait abzureisen.

Aber es war eine schwierige Beschwerde zu beweisen, sagte Thomas-Johnson.

„Das IPCC sagt, dass es keine Kamera in dem Raum gibt, in dem das passiert ist, also können wir nicht wirklich viel dagegen tun, außer den Beamten mit einem schwarzen Fleck zu versehen“, sagte er. „Diese Dinge passieren im Schatten und im Dunkeln. Daher ist es sehr schwierig, unabhängig zu überprüfen, wann es einmal stattgefunden hat. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, Wiedergutmachung und Rechenschaftspflicht zu erlangen.“

Einzelheiten aus Gerichtsakten britischer Medien zeichnen ein anderes Bild. Sie sagen, dass Emwazi Teil einer Gruppe von Extremisten war, die manchmal als „North London Boys“ bezeichnet werden und angeblich Geld und Rekruten an Al-Shabaab geschleust haben.

Der Guardian hat berichtet, dass Emwazi Teil einer Terrorzelle mit Verbindungen zu den gescheiterten Londoner Bombenanschlägen im Jahr 2005 war. Sein Gesicht war den britischen Behörden seit mehr als fünf Jahren vertraut.

Aber die Behörden haben ihn laut Freunden 2013 aus den Augen verloren. Er änderte seinen Namen und machte sich auf den Weg nach Syrien.

Analysten, die die Rekrutierung durch ISIS studiert haben, sagen, dass sie dem Argument nicht glauben, dass die Belästigung durch die Behörden Emwazi in einen „Jihadi John“ verwandelt hat.

„Ich halte das für eine absurde Behauptung“, sagte Peter Neumann, Direktor des International Centre for the Study of Radicalisation. „Das war nicht der Grund für seine Radikalisierung. Der Grund, warum die Geheimdienste ihn belästigten, war, dass sie ihn verdächtigten, versucht zu haben, sich den Shabaab in Somalia anzuschließen.“

Ali argumentierte, dass Missbrauch durch Beamte keine Entschuldigung für Terrorismus sei.

„Menschen drehen sich nicht um, wenn sie belästigt werden und Beschwerden haben, und werden zu Terroristen“, sagte er.

Zusätzlich zu den von CAGE veröffentlichten E-Mails kam am Wochenende eine weitere Serie von E-Mails von Emwazi ans Licht. Die Nachrichten wurden 2010 und 2011 an den Sicherheitsredakteur der Daily Mail, Robert Verkaik, gesendet.

Die Daily Mail veröffentlichte Auszüge aus diesem Austausch, darunter Emwazis Beschreibung eines Vorfalls, bei dem er versuchte, seinen Laptop über eine Website zu verkaufen, aber nur seinen Nachnamen nannte.

Als er einen potenziellen Käufer in einer Londoner U-Bahnstation traf, sagte er, die Person, die er traf, habe ihm die Hand geschüttelt und gesagt: „Nett, Geschäfte mit dir zu machen, Mohammed.“

„ICH HABE DIESER PERSON NIE MEINEN VORNAMEN ERKANNT!!“ schrieb Emwazi an Verkaik. „& ICH GEBE NIE MEINEN VORNAMEN HERAUS!! ES WAR IHM UNMÖGLICH, MEINEN VORNAMEN ZU KENNEN!!“

Er deutete auch Selbstmordgedanken an. „Manchmal fühle ich mich wie ein toter Mann, der wandelt und keine Angst hat, dass sie mich töten könnten.

Wie viele junge muslimische Männer zu dieser Zeit schien er einen Groll zu haben. Aber dieser Mann war anders. In ihm war ein verzerrtes Gefühl der Ungerechtigkeit. Robert Verkaik, Sicherheitsredakteur der Daily Mail

„Eher aus Angst, dass ich eines Tages so viele Pillen wie möglich nehmen werde, damit ich für immer schlafen kann!! Ich will einfach nur weg von diesen Leuten!!!”

Verkaik sagte, er habe Emwazi 2010 getroffen, als er seine Behauptungen untersuchte, von Polizei und Geheimdiensten belästigt worden zu sein.

Emwazis Bedenken grenzten an Paranoia, schrieb Verkaik, und er wollte unbedingt, dass seine Geschichte erzählt wird.

„Wie viele junge muslimische Männer zu dieser Zeit schien er einen Groll zu haben. Aber dieser Mann war anders“, schrieb Verkaik. „In ihm war ein verzerrtes Gefühl der Ungerechtigkeit, das niemals die barbarischen Mordtaten rechtfertigen könnte, die er in Syrien begangen hat.“