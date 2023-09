Weil Annalena Baerbock den chinesischen Präsidenten Xi einen Diktator nannte, lud Peking den deutschen Botschafter ein – nicht zum ersten Mal in letzter Zeit. Die Außenministerin selbst äußerte sich nur kurz zur Kritik Chinas.

Aus Wut über Äußerungen von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat die chinesische Regierung den deutschen Botschafter einbestellt. Das teilte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin mit. Botschafterin Patricia Flor wurde im Zusammenhang mit Baerbocks Beschreibung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping als „Diktator“ vorgeladen.

Baerbock reagierte unterdessen gelassen auf die chinesische Kritik. Auf die Frage, ob sie bereits einen offiziellen Protest aus Peking erhalten habe und wie sie reagieren würde, antwortete die Grünen-Politikerin am Rande der UN-Woche in New York: „Ich habe davon zur Kenntnis genommen.“ Auch auf Nachfrage wollte sich Baerbock nicht näher äußern.

China hatte Baerbocks Charakterisierung Xis als Diktator als politische Provokation zurückgewiesen. „Die Aussagen der deutschen Seite sind äußerst absurd, beleidigen die politische Würde Chinas schwer und stellen eine offene politische Provokation dar“, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Mao Ning, in Peking. China widerspricht den Aussagen der deutschen Seite und hat hierzu auf diplomatischem Weg Kontakt zu Deutschland aufgenommen.

Baerbock: „Freiheit und Demokratie müssen siegen“

Baerbock äußerte sich am 14. September während ihrer Reise nach Texas in einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News zum russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte sie damals: „Wenn Putin diesen Krieg gewinnen würde, was wäre das für ein Zeichen für andere Diktatoren auf der Welt, wie Xi, wie den chinesischen Präsidenten?“ Der Grünen-Politiker fügte hinzu: „Deshalb muss die Ukraine diesen Krieg gewinnen. Freiheit und Demokratie müssen gewinnen.“

Die Einberufung eines Botschafters als Akt diplomatischen Protests ist in den deutsch-chinesischen Beziehungen keine Seltenheit. Dies geschah zuletzt anlässlich des Besuchs von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger in Taiwan im Frühjahr und nach einer Stellungnahme des Außenministers zu Taiwan der G7-Staatengruppe im August 2022.

Auch US-Präsident Joe Biden hat Xi Jinping in der Vergangenheit, zuletzt im Juni, als „Diktator“ bezeichnet. Auch die kommunistische Führung in Peking reagierte empört und nannte es eine Provokation.