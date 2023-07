DDas als „Zehn-Sekunden-Urteil“ bekannte Urteil im Fall des sexuellen Übergriffs eines Hausmeisters auf eine 17-jährige Schülerin an einem Gymnasium in Rom dürfte sich kaum durchsetzen. Der Angriff ereignete sich am 12. April 2022 an der Roberto Rossellini Film and Television College. Der damals 66-jährige Hausmeister Antonio A. begrapschte die Schülerin am Hintern, als sie mit einer Freundin die Treppe hinaufstieg.

Matthias Rub Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom.

Bei der Gerichtsverhandlung am vergangenen Freitag entschieden die Richter, dass gegen den Mann keine Anklage wegen sexueller Belästigung erhoben werden könne, da die unerwünschte Berührung „nur fünf bis zehn Sekunden“ gedauert habe. Der Staatsanwalt hatte eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren gefordert.

Er griff unter seine Hose und sein Höschen

Nach Angaben der Studentin packte der Hausmeister wortlos ihre Hose und ihr Höschen. Nachdem er den Studenten losgelassen hatte, sagte er nach Angaben des mutmaßlichen Opfers und eines Zeugen: „Mein Lieber, du weißt, dass es nur ein Scherz war.“ Die Schulleitung meldete den Vorfall im Namen des Schülers.

Dem Urteil, wonach der Mann freigesprochen werden musste, weil das „kurze Befummeln frei von lustvollen Absichten“ gewesen sei und seine „ungeschickte Handlung“ daher keinen sexuellen Übergriff darstelle, löste ein Sturm der öffentlichen Empörung aus.

Der Student äußerte sich am Mittwoch gegenüber der Tageszeitung „Corriere della Sera“ mit folgenden Worten zum Urteil: „Die Richter sehen darin eine Scherzabsicht? Der Hausmeister packte mich von hinten, ohne etwas zu sagen. Dann steckte er seine Hände in meine Hose.“ und unter meinem Höschen, befummelte meinen Hintern und zog mich dann so fest hoch, dass meine Schamgegend schmerzte. Das ist kein Witz, zumindest für mich.“ Nach dem Urteil habe sie „nur noch Wut gespürt“, sagte die junge Frau. „Es ist keine Gerechtigkeit.“ Jetzt fange ich an zu denken, dass es ein Fehler war, mich den Institutionen anzuvertrauen. Denn ich fühle mich doppelt betrogen und hintergangen: beim ersten Mal in der Schule, wo es passiert ist, und beim zweiten Mal vor Gericht.

Zahlreiche Prominente haben sich in den sozialen Medien mit der Studentin solidarisiert. Unter dem Hashtag #10secondi (zehn Sekunden) werden auf Instagram und Tiktok Videos gepostet, um zu zeigen, wie lange ein „kurzes Tasten“ dauert. Eine Stoppuhr läuft zehn Sekunden lang, während die Frauen und Männer in die Kamera schauen und ihre eigenen Körper berühren. Den Auftakt machte der italienische Schauspieler Paolo Camilli, bekannt durch seine Rolle in „Der weiße Lotus“. Ihm folgten Italiens bekannteste Influencerin Chiara Ferragni und viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.

Es gilt als wahrscheinlich, dass die Staatsanwaltschaft gegen das erstinstanzliche Urteil Berufung einlegen wird, insbesondere angesichts der öffentlichen Empörung über das skandalöse Urteil.