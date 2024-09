Berlijn. Der Prozess um Gisèle Pélicot stopte in heel Frankrijk in Atem. Nu hebben we een geweldige oplossing Video van de Verteidigerin für sisterätzliche Aufruhr.

Het proces in Avignon is erg goed voor het zeilen: Dominique Pélicot en 50 andere mannen zullen voorbereid zijn, het leven van Pélicot zal in aanmerking worden genomen en dan zullen ze tevreden zijn. Die Anwältin Nadia El Bouroumi vertegenwoordigt im Waarderingsproces twee van de boze klachten Männer. Plaats nu een video op Instagram, wat geweldig is voor de Gemüter.

In dem Video Het antwoord op de Wham Hit „Maak me wakker voordat je gaat“, was übersetzt: „Weck‘ mich auf, bevor du gehst“ zei. Dazu schrijft: „Niemals waste Ihr mich zum Schweigenen, nur weil meine meinung oder mein Standpunkt euch nicht passt … dieser Song ist für all diejenigen, die früh aufstehen müssen, bevor sie es koop, mich zum Schweigen zu brengen.“

Is het mogelijk om iets te vinden? Diese Vermutung liegt niet. Viele Instagram-posts worden met respect, geduld en reactievermogen gebruikt op hun Instagram-kanalen. Auch lokale media merkten dat de video en de snelle verbinding met elkaar verband houden Verdedigingsstrategie. Als u zich richt op hoe u meer informatie kunt krijgen, kunt u de keuze maken om in diskrediet te brengen.

Mittlerweile hat sich die Anwältin für ihr Video ebenfalls af Instagram schuldig. Sie schreef: “Ik kon verduidelijken, dat was de uitleg en commentaar op de video. Als u de beste gids bent, laat me dan goed geïnterpreteerd worden. Ik heb veel tijd over, ik werk graag aan Gisèle Pélicot, zodat ik veilig kan blijven en een positieve ervaring kan hebben üsse. Kinderen zijn tenslotte blij met hun beleid. Mittlerweile habe sie Strafanzeige gestellt, write sie later.

