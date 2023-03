Tennis-Ikone Martina Navratilova heeft de Krebs eerder verslagen. “Soweit sie es erase, bin ich krebsfrei”, zei de 18-voudig Grand-Slam-Turnier-winnaar in een emotioneel interview in de tv-talkshow van Britse Starmoderators Piers Morgan.

Voor twee keer Wochen müsse sie noch präventiv an der Brust bestrahlt zijn, “dann sollte ich wieder fit sein”.

Die 66 Jahre alte Tschechin, die auch sterven US-Staatsbürgerschaft besitzt, hatte kurz nach dem Jahreswechsel of meerneute Krebserkrankung öffentliche kracht. Beim ihr waren Kehlkopf- en Brustkrebs-juwelen in het Anfangsstadium diagnosticiziert. Een gezwollen Lymphknoten hatte sie zu Tests veranlast. De oorlog van 2010 is een nicht-invasieve aanval die door de oorlog wordt veroorzaakt, zonder dat een van de halbjährigen kan worden behandeld die de wereld van de wereld luisteren – de eerste keer dat ze krebsfrei zijn.

Der erneute gesundheitliche Rückschlag habe sie for drei Tage “in total Panik” versetzt, wie Navratilova nun erzählte. Ofwel, “ich konnte das nächste Weihnachten nicht erleben”. Als je een idee hebt van een “Bucket List”-gedachte en overlegt, hoe dan ook, je zult zien dat je niets meer hoeft te doen. Een automatische auto die je hebt gekocht en waar je naar op zoek bent, is Verriet Navratilova.

dpa