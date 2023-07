Macron sieht auch die sozialen Medien für die Eskalation der Proteste verantwortlich. (Foto: dpa) Der französische Präsident Emmanuel Macron

Paris Im Kampf gegen weitere Unruhen in Frankreich erwägt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auch die Sperrung von Online-Medien. Man müsse über die Nutzung sozialer Netzwerke durch die protestierenden Jugendlichen und mögliche Verbote nachdenken, sagte Macron bei einem Treffen mit Bürgermeistern am Dienstag in Paris, berichtete der Sender BFMTV.

„Und wenn die Dinge außer Kontrolle geraten, müssen Sie sich möglicherweise in die Lage versetzen, sie zu regulieren oder auszuschalten. Das sollte man im Eifer des Gefechts niemals tun, und ich bin froh, dass wir das nicht mussten.“