Londen

CNN

—



We zitten midden in het prijzenseizoen, maar de ervaring is misschien niet zo vrolijk of glamoureus als kijkers misschien denken.

Emma Thompson heeft twee Academy Award-overwinningen op haar naam staan, maar ze heeft onthuld dat ze zich door de Oscars ‘ernstig ziek’ voelde.

De Britse actrice, die juffrouw Bulstronk speelt in “Matilda the Musical” op Netflix, reageerde in een interview met de Radio Times op een vraag of ze roem “moeilijk vond om mee om te gaan”.

Ze won in 1993 een Oscar voor haar hoofdrol in de film “Howards End” en drie jaar later nog een voor het scenario van “Sense and Sensibility”.

De 63-jarige, die ook speelde in de film geregisseerd door Ang Lee, schreef het scenario gebaseerd op de klassieke roman van Jane Austen.

De ster van “Nanny McPhee” vertelde het tijdschrift: “Beide keren dat ik de Oscars moest doen, werd ik ernstig ziek. Ik vond de druk en schittering ervan te veel. Het is verbazingwekkend – en dan wil je daarna in een donkere kamer gaan liggen. Je denkt: ‘Stel me alsjeblieft geen vragen en laat me niet over mezelf praten.’”

Ze voegde eraan toe: “Ik ontwikkelde al snel een soort allergie voor dat deel van het werk. Ik heb geluk – ik denk dat het vreselijk moet zijn als je James Bond bent.

Thompson ging niet in op haar ziekte of de omstandigheden van beide gebeurtenissen.

Een vollediger interview was beschikbaar op de Radio Times-podcast van het tijdschrift, waarin Thompson zei dat ze vond dat roem een ​​”zeer giftige aandoening” kan zijn, maar dat huisarrest helpt.

Ze zei dat ze haar tijd verdeelt tussen haar huis in Schotland en een ander huis in het noordwesten van Londen.

“Ik heb in een beperkt continuüm geleefd in de zin dat ik mijn hele leven in dezelfde straat in Londen heb gewoond”, vertelde ze de podcast, eraan toevoegend: “Je kunt niet echt wegkomen met rondzwerven in een Louis Vuitton-taxi … dus dat is een hulp.”

Vorig jaar beschreef Thompson hoe de ineenstorting van haar huwelijk met Kenneth Branagh in 1995 haar geestelijke gezondheid beïnvloedde. Het kwam nadat ze ontdekte dat Branagh betrokken was bij haar co-ster uit ‘Howards End’, Helena Bonham Carter.

“Ik leefde half. Elk gevoel een beminnelijk of waardig persoon te zijn, was volledig verdwenen, ‘zei ze.

In 2003 trouwde Thompson met Greg Wise, haar co-ster in ‘Sense and Sensibility’. Het paar deelt twee kinderen.