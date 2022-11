Emma Thompson sagt, sie sei „völlig blind“ gewesen, was die Beziehungen von Ex-Ehemann Kenneth Branagh am Set angeht

London

CNN

—



Die zweimalige Oscar-Preisträgerin Emma Thompson hat zugegeben, dass sie gegenüber den Beziehungen ihres Ex-Mannes Kenneth Branagh zu anderen Schauspielerinnen am Set „völlig blind“ war und war am Boden zerstört, als sie davon erfuhr.

Der „Tatsächlich Liebe“-Star heiratete Branagh 1989, nachdem sie sich 1987 am Set der Dramaserie „Fortunes of War“ kennengelernt hatten.

Als die Ehe des Paares 1995 endete, stellte sich heraus, dass Branagh mit seiner Schauspielkollegin Helena Bonham Carter zusammen war, die seine Liebesbeziehung in dem Film „Mary Shelleys Frankenstein“ von 1994 spielte, bei dem er auch Regie führte.

In der Novemberausgabe des New Yorker sprach Thompson, die neben Bonham Carter in der Literaturadaption „Howards End“ von 1992 spielte, über ihren Schmerz und ihre Demütigung, als sie davon erfuhr.

„Ich war völlig blind gegenüber der Tatsache, dass er Beziehungen zu anderen Frauen am Set hatte“, sagte Thompson dem Interviewer John Lahr. „Was ich gelernt habe, war, wie leicht es ist, von seinem eigenen Wunsch geblendet zu werden, sich selbst zu täuschen.“

Branagh und Bonham Carter hatten eine fünfjährige Beziehung. In einem Interview mit dem Guardian im Jahr 2020 beschrieb Bonham Carter die Kontroverse um ihre Romanze als „alles Blut unter der Brücke“.

Thompson erinnerte sich daran, wie sich der Zusammenbruch ihrer sechsjährigen Ehe auf ihre geistige Gesundheit auswirkte, und sagte: „Ich war halb am Leben. Jedes Gefühl, eine liebenswerte oder würdige Person zu sein, war vollständig verschwunden.“

CNN hat die Vertreter von Branagh und Bonham Carter um einen Kommentar gebeten.

Thompson, zu deren Filmen auch „Matilda“ und „Nanny McPhee“ gehören, fand wieder Liebe zu Greg Wise, ihrem Co-Star in „Sense and Sensibility“, für den sie einen Oscar für das beste adaptierte Drehbuch gewann.

Sie sagte, Wise, die sie 2003 heiratete, „nahm die Stücke auf und setzte sie wieder zusammen.“ Das Paar teilt sich zwei Kinder.

Über ihr Leben mit Wise nachdenkend, sagte Thompson: „Ich habe mehr aus meiner zweiten Ehe gelernt, nur weil ich verheiratet bin. Wie meine Mutter sagt: ‚Die ersten zwanzig Jahre sind die schwersten.’“