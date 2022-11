Emma Raducanu nennt die Zeit ihrer ersten vollen Saison auf der WTA Tour | Tennis-News

Emma Raducanu hat in einem Social-Media-Beitrag einen Daumen nach oben gegeben und angekündigt, dass sie offiziell ihre erste volle Saison auf der WTA Tour ankündigt.

Eine Handgelenksverletzung machte ihre Hoffnungen zunichte, das britische Team für das Billie Jean King Cup Finale nächste Woche zu gewinnen

Glasgow.

„Das ist 22! Auf meiner eigenen Route, das ist alles Teil dieser einzigartigen Reise! Daumen hoch für das erste Jahr auf Tour“, sagte Raducanu auf Twitter.

Die ehemalige US-Open-Siegerin hatte gehofft, fit zu sein, um das Team von Anne Keothavong in Schottland zu führen.

Aber sie gab letzte Woche eine Niederlage zu und versetzte den Hoffnungen des britischen Teams in einer ohnehin schwierigen Aufgabe einen Schlag.

Nachdem er letztes Jahr die US Open als Qualifikant gewonnen hatte, war Raducanus erste vollständige Profisaison ein Kampf mit einem frühen Ausscheiden in der ersten Runde bei den US Open und der zweiten Runde der anderen drei Grand Slams. Sie ist auch in der WTA-Rangliste auf den 76. Platz zurückgefallen, nachdem sie im Juli in die Top 10 eingestiegen ist.

Raducanu hatte mit Verletzungen zu kämpfen und hatte eine Reihe von Änderungen in ihrem Trainersetup, zuletzt Dmitry Tursunov, der sich von dem Teenager trennte.

Sie hat jedoch bemerkenswerte Siege gegen Serena Williams, Victoria Azarenka und Sloane Stephens erzielt und das Halbfinale der Korea Open in Seoul erreicht.

Raducanus erste komplette Saison auf der WTA Tour Sydney Tennis Classic: Letzte 32

Australian Open: Letzte 64

Guadalajara Open, Mexiko: Letzte 32

Indian Wells: Letzte 32

Miami Open: Letzte 64

Stuttgart Open: Viertelfinale

Madrid Open: Letzte 16

Internazionali BNL d’Italia, Rom: Letzte 64

French Open: Letzte 64

Rothesay Open Nottingham: Letzte 32

Wimbledon: Letzte 64

Citi Open, Washington: Viertelfinale

Toronto: Letzte 64

Western & Southern Open, Cincinnati: Achtelfinale

US Open: Letzte 128

Portoroz, Slowenien: Achtelfinale

Korea Open: Halbfinale

AGEL Open, Ostrava: Letzte 32

Großbritannien trifft am Dienstag in der Emirates Arena auf Kasachstan mit Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina und am kommenden Donnerstag auf Paula Badosas Spanien.

Großbritannien verdiente sich als Gastgeber eine Wild Card, nachdem es zuvor ein Qualifikationsspiel gegen die Tschechische Republik verloren hatte.