Emma Raducanu hat bekannt gegeben, dass sie plant, im Jahr 2024 zurückzukehren, da sie ihre Genesung nach Operationen an beiden Handgelenken und einem Knöchel fortsetzt.

Raducanu verpasste dieses Jahr die French Open, Wimbledon und US Open, nachdem er sich Anfang Mai einer Operation unterzogen hatte.

Die 20-Jährige, die diese Woche aus den Top 200 der Welt herausfiel, hatte auf ein Comeback im Herbst gehofft, nachdem sie letzten Monat auf den Übungsplatz zurückgekehrt war.

Seit ihrem Sieg bei den US Open 2021 hat sie die zweite Runde eines Grand Slams noch nicht überstanden und hatte zudem mit verschiedenen Verletzungen zu kämpfen.

„Nächste Saison werde ich zurück sein. In dieser Saison waren alle Slams zu Ende, daher war es schwierig, sie vorbeiziehen zu sehen, aber ich habe versucht, so weit wie möglich auf meiner Spur zu bleiben und mich weiter auf meine Genesung zu konzentrieren“, sagte sie BBC Sport.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Ein Rückblick auf die denkwürdigsten Momente britischer Spieler bei den US Open, darunter Titel für Andy Murray und Emma Raducanu



In diesem Jahr erlitt Raducanu im Januar eine Verletzung am linken Knöchel, bevor sie in der zweiten Runde der Australian Open gegen Coco Gauff verlor.

Wegen einer Mandelentzündung hatte sie einen Monat Pause und ihren besten Lauf erzielte sie im März in Indian Wells, wo sie die vierte Runde erreichte. Raducanus letzter Auftritt fand bei den Stuttgart Open im April statt.

Ein Kritikpunkt an Raducanu in den letzten zwei Jahren war die Anzahl der Trainer, die sie hatte. Die Britin begann ihre Karriere bei Nigel Sears – Andy Murrays Schwiegervater –, machte aber nach ihrem Ausscheiden in der vierten Runde 2021 in Wimbledon weiter.

Bild:

Emma Raducanu wurde im Mai an beiden Handgelenken operiert (Quelle: @EmmaRaducanu Twitter)





Andrew Richardson war Raducanus nächster Trainer und arbeitete mit ihr an ihrem bemerkenswerten Sieg in Flushing Meadows im September 2021, war aber Ende des Jahres nicht mehr im Amt.

Der deutsche Trainer Torben Beltz wurde im November 2021 ernannt, schied jedoch im April 2022 aus, bevor im Juli 2022 der russische Trainer Dmitry Tursunov das Amt übernahm, der vor einer Reihe von „roten Flaggen“ warnte, und im September 2022 abreiste.

Im Dezember 2022 begann Raducanu versuchsweise mit Sebastian Sachs als ihrem neuen Trainer zusammenzuarbeiten, der Belinda Bencic 2021 zu einer olympischen Goldmedaille geführt hatte. Die Vereinbarung endete jedoch im Juni 2023.

Bild:

Sebastian Sachs war Emma Raducanus fünfter Trainer in weniger als zwei Jahren





„Die Tatsache, dass sie immer noch über mich reden, obwohl ich nicht bei diesen Veranstaltungen bin, ist nur ein Kompliment“, sagte Raducanu über ihre Kritiker.

„Jemand hat mir gesagt: ‚Mach dir Sorgen, wenn sie nicht über dich reden‘.“ „Wimbledon ist der Traum und wurde schon immer erwachsen.“ Es ist immer noch der ultimative Traum, Wimbledon zu gewinnen.