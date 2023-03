Emma Raducanu is door naar de vierde ronde van de BNP Paribas Open in Indian Wells nadat ze maandag voorbij de 13e reekshoofd Beatriz Haddad Maia streed met 6-1 2-6 6-4.

De Britse nr. 1 begon sterk en brak twee keer op weg naar een snelle afronding van de eerste set binnen 34 minuten, om vervolgens haar service twee keer te laten vallen – vier keer een dubbele fout – toen de Braziliaan de zaken op gelijke hoogte bracht door de tweede set te claimen 6- 2.

Raducanu redde een breekpunt om stand te houden voor 2-2 in de beslisser voordat de nr. 77 van de wereld vervolgens briljant tennis produceerde om te breken in de zevende game.

Ze zorgde voor nog twee breekpunten, maar Haddad Maia zorgde er uiteindelijk voor dat ze het uitserveerde, wat de US Open-kampioen van 2021 naar behoren deed.

Raducanu neemt het nu op tegen de nummer 1 van de wereld en titelverdediger, Iga Swiatek, of Bianca Andreescu bij de laatste 16.

Raducanu speelde slechts één keer eerder op tournee tegen Swiatek en verloor afgelopen april met 6-4 6-4 in Stuttgart, zij het op gravel. Het paar ontmoette elkaar ook in de kwartfinales van het Wimbledon-juniorentoernooi van 2018, waarbij de Pool ook bij die gelegenheid zegevierde.

Ze stond ook al eens eerder tegenover Andrescu als 32e reekshoofd, ook vorig jaar op gravel in Rome, waar ze halverwege de tweede set moest stoppen toen ze achter de Canadees aanliep.

Raducanu: Vooruitgang ‘behoorlijk verbazingwekkend’ na gebrek aan oefening

Raducanu doet mee aan haar eerste toernooi sinds ze verloor van Coco Gauff in de tweede ronde van de Australian Open in januari. Haar deelname was twijfelachtig vanwege de terugkeer van een polsprobleem waar ze vorig seizoen last van had.

De 20-jarige trok zich terug uit een evenement in Texas en een oefentoernooi voorafgaand aan haar betrokkenheid bij Indian Wells. Ze versloeg Danka Kovinic met 6-2 6-3 in de eerste ronde en de Poolse 20e reekshoofd Magda Linette met 7-6 (7-3) 6-2 in de tweede.

“Ik ben enorm blij met de manier waarop ik heb gevochten en me heb ingegraven in de derde set”, vertelde Raducanu Amazon Prime na de overwinning.

“Ik liet mijn intensiteit een beetje zakken in de tweede plaats en tegen zo’n geweldige tegenstander als Beatriz is dat genoeg en voor je het weet is het een 6-2 set. Dus ik was erg blij met hoe ik erin slaagde mijn focus en intensiteit terug te krijgen en kom terug in de derde.

“Voor mij is het behoorlijk verbazingwekkend, ik heb me niet echt voorbereid op dit toernooi of geoefend, dus om op dit niveau te spelen en competitief te zijn, is een geweldig teken voor mij.”