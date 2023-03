Emma Raducanu is door naar de derde ronde van de BNP Paribas Open in Indian Wells nadat ze terugkwam om de Poolse 20e reekshoofd Magda Linette in twee sets te verslaan met 7-6 (7-3) 6-2.

Raducanu stond met 4-1 achter in de eerste set voordat ze terugbrak en haar tegenstander naar een tiebreak bracht, die ze met 7-3 claimde.

De tweede set was veel eenvoudiger, waarbij Raducanu zelf een 4-1 voorsprong opende na een vroege pauze en die voorsprong vasthield om door te stoten naar de derde ronde.

De US Open-kampioen van 2021 neemt het vervolgens op tegen de als dertiende geplaatste Braziliaan Beatriz Haddad Maia of de Tsjechische Katerina Siniakova in de derde ronde.

Raducanu doet mee aan haar eerste toernooi sinds ze verloor van Coco Gauff in de tweede ronde van de Australian Open in januari. De deelname van de 20-jarige was twijfelachtig vanwege de terugkeer van een polsprobleem waar ze vorig seizoen last van had.

De Britse nr. 1 trok zich terug uit een evenement in Texas en een oefentoernooi voorafgaand aan haar betrokkenheid bij Indian Wells. Donderdag versloeg ze Danka Kovinic met 6-2 6-3 in de eerste ronde.

Draper verslaat Evans in een botsing tussen volledig Britse mannen

In de mannenloting in Indian Wells versloeg Jack Draper Dan Evans in een volledig Britse tweede ronde en zegevierde hij in twee sets met 6-4 6-2.

Draper zou in de derde ronde ook tegen een andere Brit kunnen worden gedwongen, waarbij de 22-jarige het moet opnemen tegen Andy Murray of de Moldavische Radu Albot, afhankelijk van de uitkomst van hun duel op zaterdagavond.

Draper staat momenteel op de 56e plaats van de wereld, met Murray een plaats boven hem op de 55e plaats. Het paar speelde nog nooit eerder tegen elkaar op tournee.