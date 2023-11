Emma Corrin in FX Whodunit – The Hollywood Reporter

Bei FX und Hulu wird immer so viel gesagt Ein Mord am Ende der Welt. Bei den Charakteren handelt es sich um angebliche Genies, die sich auf einem Retreat verstecken, das von einem Tech-Milliardär, Andy (Clive Owen), veranstaltet wird. Er glaubt: „Mehr als Geld, Öl oder sogar Wasser ist es der ursprüngliche Gedanke, der darüber entscheidet, ob es eine Zukunft gibt.“ hatte.“ Und so tummeln sie sich in ihrem abgelegenen isländischen Hotel, werfen große Ideen vor, enthüllen ihre Experimente, diskutieren über die Feinheiten des Klimawandels oder der Überwachung und träumen sich neue Wege aus, um die Welt zu retten.

Doch es wird auf meist aufschlussreiche, aber gelegentlich frustrierende Weise deutlich, wie wenig dieses Geschwätz überhaupt bedeutsam ist. Im Mittelpunkt des düsteren Mysteriums von Brit Marling und Zal Batmanglij steht die tiefe Überzeugung, dass das, was Menschen zu denken behaupten, weit weniger zählt als das, was sie tatsächlich fühlen und was sie tatsächlich tun. Denn als einer aus der Gruppe in der ersten Nacht ihres einwöchigen Retreats tot umfällt, wird deutlich, dass all der Reichtum, die Macht und der Einfluss auf der Welt nur begrenzt dazu beitragen können, die Menschheit vor ihrer eigenen Menschlichkeit zu retten – vor unseren sterblichen Körpern , unsere unbequemen Gefühle, unsere chaotischen Impulse.

Wenn Andy eine besonders arrogante Kombination aus Doomerismus und Tech-Optimismus darstellt, hat er mit der Protagonistin Darby (Emma Corrin) einen Gegenpol parat. Der 24-jährige Hacker und Amateurdetektiv betritt sein exklusives Reich als Außenseiter – „wie ein frischer Page an einem biederen alten Hof“, bemerkt Andy, gleichzeitig höflich und herablassend. Während Andy die Tragödie gerne als Unfall abtun möchte, ist Darby sicher, dass es sich um einen Mord handelt. Schließlich hat sie Erfahrung mit solchen Dingen: Ihr Platz auf dem Retreat ist dem kritischen Erfolg ihrer jüngsten Memoiren zu verdanken, in denen sie ihre Verfolgung eines schwer fassbaren Serienmörders mit Hilfe ihres ehemaligen Freundes (Harris Dickinsons Bill) schildert.

Ein Mord am Ende der Welt Der Film schwankt zwischen Darbys aktuellem Fall und dem, der sie berühmt gemacht hat, und orientiert sich gleichermaßen an der Präzision des Uhrwerks von Agatha Christie, der Kühle des skandinavischen Noir und der Romantik von Roadtrips durch den amerikanischen Westen. Es gibt auch einen Hauch von Science-Fiction in der Mischung, da Andy Teile der Technologie einführt, die leicht über die Grenze dessen hinausgehen, was derzeit möglich ist – wie eine hochmoderne KI namens Ray (Edoardo Ballerino), die von Andy als Kombination angepriesen wird. persönlicher Assistent, Lehrer, Therapeut.“ Allerdings gibt es hier nichts, was auch nur annähernd an die verrückte Verrücktheit des letzten TV-Projekts der Macher herankommt, das von Netflix Die OAEs gibt genug Frische, um den neugierigen Betrachter fesseln zu lassen.

In jedem Modus, Ein Mord am Ende der Welt ist oft wunderschön anzusehen. Einiges davon lässt sich sicherlich auf die fotogene Strenge der isländischen Wildnis zurückführen. Aber es ist auch dem Produktionsdesign von Alex DiGerlando zu verdanken, das jedes heruntergekommene Motel oder jede Luxussuite so echt aussehen lässt, dass man sie praktisch riechen kann, und den Regisseuren (Marling oder Batmanglij leiteten jede Episode), die ein Auge für spezifische, auffällige Details haben vom Purpurrot eines Mantels im Schnee bis zum staubigen Gold einer Landstraße im Sommer. Wie es sich für eine Geschichte über einen Detektiv gehört, der im Universum als „Gen Z Sherlock Holmes“ beschrieben wird, ist ihre Kamera sensibel für die Eigenheiten ihrer bewusst besonderen Charaktere.

Einige, wie Andy oder seine Frau (Marling), sind absichtlich schwer zu lesen, da ihre kleinsten Interaktionen nach Performativität riechen. Andere beschwören durch ein privates Grinsen oder ein stilles Augenrollen ganze innere Universen herauf – Raúl Esparza und Jermaine Fowler als zwei der Gäste haben ein Händchen dafür, aus dem Hintergrund hervorzustechen.

Niemand ist besser lesbar als Darby selbst. Corrin vermittelt nicht nur Unglauben, Trauer oder Neugier; Ihr Gesicht registriert jede Schattierung zwischen jeder Emotion, während Darby sie alle verarbeitet. Besonders berührend sind sie in ihrer Romanze mit Dickinsons Bill, der ihrer Härte eine entwaffnende Verletzlichkeit entgegensetzt.

Solche sorgfältig gezeichneten Charaktere bleiben erhalten Ein Mord am Ende der Welt über ein paar rauere Passagen hinweg, einschließlich einiger ungleichmäßiger Geschwindigkeit und gelegentlich etwas hartnäckiger Dialoge. Dieser Fokus auf den Charakter verhindert wohl auch, dass die Themen so gut zusammenpassen, wie sie könnten. In sieben Episoden mit einer Länge von 40 bis 75 Minuten befasst sich die Serie mit ihrer unersättlichen Neugier mit so weitreichenden Themen wie Frauenfeindlichkeit und Vermögensungleichheit. Allerdings werden nur einige direkt angegangen, während andere auf Ablenkungsmanöver oder Hintergrundfarben verwiesen werden, da sich die Geschichte zunehmend auf persönlichere Belange konzentriert.

Aber die Betonung von Individuen gegenüber Ideen spiegelt einen letztlich humanistischen Kern wider. Ein Mord am Ende der WeltDie augenblicklichste Tendenz ist vielleicht nicht seine Angst vor der Technologie, sondern sein Selbstbewusstsein gegenüber dem Genre, zu dem es gehört – ein Genre, das häufig dafür kritisiert wird, mörderische Drahtzieher zu verherrlichen. Wie so viele Filmdetektive vor ihr leidet Darby unter der Angewohnheit, sich zu sehr um ihre Fälle zu kümmern. Aber sie knackt sie nicht, indem sie in die Gedanken des Mörders vordringt, sondern indem sie die Opfer versteht. Ihre Besessenheit wird nicht von dem Bedürfnis nach persönlicher Befriedigung angetrieben, sondern von dem brennenden Wunsch, Gerechtigkeit zu schaffen. Als Bill ihr vorschlägt, aus Rücksicht auf ihr eigenes Wohlergehen zurückzutreten, bricht Darby vor Wut aus: „Wenn wir jemanden namenlos und ohne Anerkennung sterben lassen, sagen wir im Grunde, dass wir damit einverstanden sind.“

Es ist schwierig, die Nadel einzufädeln, wenn man versucht, einen Krimi zu konstruieren, der das Thema in den Hintergrund stellt WHO zugunsten der Menschen dahinter Es; Die Laufleistung hängt davon ab, wie erfolgreich es Ihrer Meinung nach durchgeführt wurde. Im schlimmsten Fall bewegt die Serie die Art und Weise, wie Andys Titanen reden, und umkreist ihre düsteren Kernanliegen, ohne dass es über lange Zeiträume zu etwas zu kommen scheint. Aber im besten Fall kanalisiert es Darbys Angst darüber, in einer Welt zu leben, die sich in einem Moment unerträglich schön und im nächsten unerträglich schmerzhaft anfühlen kann. Während Andy und seine Gefolgsleute ihren Blick auf die Zukunft richten, Ein Mord am Ende der Welt plädiert dafür, die Aufmerksamkeit auf das zu richten, was jetzt schon passiert.