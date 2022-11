Emma Corrin belebt die Debatte über geschlechtsneutrale Preiskategorien wieder

CNN

Die Preisverleihungssaison hat gerade erst begonnen, und einer der Stars der am meisten dekorierten Streaming-Shows wiegt sich in der Debatte darüber ein, ob ältere Preisverleihungsshows wie die Oscars, Emmys und BAFTAs ihre geschlechtsspezifischen Schauspielkategorien verschmelzen sollten, um ein binäres System zu vermeiden.

Emma Corrin, die in Staffel 4 von „The Crown“ mitspielte, sagte gegenüber BBC News in einem am Wochenende veröffentlichten Interview: „Ich hoffe auf eine Zukunft, in der das passiert.“

Corrin, der sich mit den Pronomen they/they identifiziert, wurde 2021 für einen Primetime Emmy nominiert, weil er Prinzessin Diana in „The Crown“ spielte. Sie wurden in der Kategorie „Herausragende Hauptdarstellerin in einer Dramaserie“ nominiert.

„Ich glaube nicht, dass die Kategorien im Moment umfassend genug sind“, sagte Corrin, der letztes Jahr einen Golden Globe für die gleiche Rolle in der Kategorie „Drama“ für die beste Leistung einer Schauspielerin in einer Fernsehserie gewann, gegenüber der BBC.

„Es geht darum, dass sich alle anerkannt und vertreten fühlen können.“

Laut der Verkaufsstelle kamen Corrins Auszeichnungen und Nominierungen im letzten Jahr zu einer Zeit, als sie noch sie / ihre Pronomen verwendeten.

Nun, „es ist im Moment schwierig für mich zu versuchen, in meinem Kopf zu rechtfertigen, nicht-binär zu sein und in weiblichen Kategorien nominiert zu werden“, sagten sie. „Müssen wir bei den Kategorien genau angeben, ob Sie für eine weibliche oder eine männliche Rolle nominiert werden?“

Ein BAFTA-Sprecher sagte der BBC, dass die Organisation eine Umstellung auf geschlechtsneutrale Kategorien erwäge, und sagte, sie sei „an einer proaktiven und durchdachten Beratung zu diesem Thema beteiligt“.

Dies ist nicht das erste Mal, dass ein Schauspieler in einer gefeierten Show oder einem gefeierten Film mehr Rücksicht auf geschlechtsneutrale Personen bei Legacy-Preisen fordert.

Im Jahr 2017 wurde Asia Kate Dillon von der Show „Billions“ vom Host-Netzwerk Showtime gefragt, welche Kategorie sie für eine Emmy-Einreichung bevorzugen, was zu einem Gespräch über das Thema führte.

Dillon erklärte in einem Brief an die Fernsehakademie im März dieses Jahres, dass sie „jemand sind, der seine Geschlechtsidentität als außerhalb der Schubladen von ‚Mann‘ und ‚Frau‘ erlebt“.

„Aus welchen Gründen auch immer, ich war voller Zuversicht, Hoffnung und Aufregung“, sagte Dillon zum Zeitpunkt des Versendens des Briefes gegenüber CNN. „Wenn sie zurückkommen und sagen: ‚Du musst ein Geschlecht auswählen. Und wir wollen Ihre Geburtsurkunde sehen“, das wäre die Richtung gewesen, in die das Gespräch gegangen wäre. Ich war bereit, mich wirklich auf das Gespräch einzulassen.“

Die Fernsehakademie ging nicht in diese Richtung und antwortete Dillon, dass „jeder Darsteller aus irgendeinem Grund in jeder Kategorie einreichen kann“, so der Schauspieler.

Ungefähr zur gleichen Zeit wie Dillons Austausch mit der Academy gab MTV bekannt, dass sie die geschlechtsspezifischen Kategorien für ihre MTV Movie and TV Awards abschaffen würden.

Die Grammys haben 2011 im Rahmen einer groß angelegten Überarbeitung der Veranstaltung der Legacy Music Awards auch geschlechtsspezifische Kategorien abgeschafft.

Andere Auszeichnungen, deren Kategorien in jüngerer Zeit aktualisiert wurden, um eine binäre Geschlechterverteilung auszuschließen, sind die Spirit Awards und die Canadian Screen Awards, die beide dieses Jahr die Änderung vorgenommen haben.