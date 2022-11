Emma Chamberlain enthüllt ihr neues vielseitiges Zuhause in Los Angeles

Geschrieben von Jacqui Palumbo, CNN

Emma Chamberlain ist kein Unbekannter darin, jeden Aspekt ihres Lebens durch ihre Stream-of-Consciously-Videos vor dem Hintergrund ihres Zuhauses oder ihrer Reisen zu enthüllen. Aber Anhänger des 21-jährigen YouTube-Stars wissen, dass sich ihr Wohnsitz im vergangenen Jahr verändert hat, nachdem sie ihr Haus verkauft hat, um „im Dickicht von LA“ zu sein, wie sie es letzten Sommer in einem Video beschrieb.

„Es ist irgendwie emotional, seltsam. Ist es? Ich weiß nicht“, sagte sie über den Umzug. „Dies sind meine letzten Augenblicke in diesem Haus; dies ist das letzte Mal, dass Sie mich diese Stufen hinuntergehen sehen werden.“

Jetzt, nach einer Zeit in einer Mietwohnung – wo Chamberlain Videos über Suppenzubereitung und einen Kampf mit Mandelsteinen erzählte – zeigt sie in der Novemberausgabe von Architectural Digest ihren neuen Wohnsitz in Los Angeles in einem anderen Format.

Emma Chamberlain wurde auf YouTube berühmt und ist seitdem auch in der Modewelt eine feste Größe. Anerkennung: Christopher Sturman/AD

„Ich arbeite von zu Hause aus, also wollte ich etwas ganz Persönliches und Komfortables schaffen“, wird Chamberlain zitiert. „Ich habe Referenzen aus vielen Jahrzehnten und Designepochen mitgebracht und versucht, sie zu etwas zu verschmelzen, das sich nicht nur zusammenhängend, sondern auch neu anfühlt. Es ging nicht darum, Regeln zu befolgen oder an einer Ästhetik festzuhalten. Ich habe versucht, alles mit einem anzugehen Unbeschwertheit und Offenheit.“

Dieser Ansatz hat sich dank der Innenarchitekturarbeit von Ashley Drost und Marie Trohman von Proem Studio in einen alpinen Rückzugsort verwandelt, der auf Bohème trifft, mit vielen eklektischen Akzenten. Das neu renovierte Haus, das 1955 erbaut wurde, verfügt über Zedernschindeln und Paneele und sonnendurchflutete Räume mit Oberlicht, die von einem bewaldeten Poolbereich und einem Meditationsgarten umgeben sind. Jedes Zimmer verfügt über einzigartige Materialien, Oberflächen und Farbtöne, von einer Küche mit grünen Fliesen und Marmor und einem mit Kork ausgekleideten Badezimmer bis hin zu einer Wand, die mit geflochtener Bananenbaumrinde bedeckt ist, und einem maßgefertigten Kamin aus Gips mit skulpturaler Form.

„Ich möchte, dass die Materialien eine Aussage machen. Ich mag Dinge, die sich an und für sich wie ein Kunstwerk anfühlen, wie ein Gemälde“, sagte Chamberlain.

Chamberlains Stil geht nicht auf Nummer sicher. Sie arbeitete mit Proem Studio zusammen, um ihre Vision zu verwirklichen. Anerkennung: Christopher Sturman/AD

Trohman sagt, es sei „kein perfektes Haus“, aber genau das mache seinen Charme aus. „Es hat jede Menge Persönlichkeit und große Energie, und die Unvollkommenheiten tragen nur zu der Erzählung bei, die wir mit Emma entwickelt haben.“

Die Vloggerin ist für ihren ausgeprägten Sinn für Stil bekannt geworden – umso mehr, als sie hochkarätige Botschafterposten bei Louis Vuitton und Cartier gewonnen hat – und in diesem neuen Zuhause zeigt sie ihren vielseitigen Geschmack durch die Einrichtung. Im Speisesaal ein Kronleuchter mit kugelförmigen Lichtern Hängen Sie an Ketten, Maiskolbentische am Pool säumen die Terrasse und ein Holzstuhl mit humanoiden Händen und Füßen befindet sich im Gästebad.

Die November-Ausgabe von AD macht einen Rundgang durch das neue Zuhause des Vloggers. Anerkennung: Christopher Sturman/AD

„Ich bin ein Moodboard-Typ. Ich habe jede Ecke im Internet durchforstet, jedes seltsame, tiefe Loch auf Pinterest“, sagte sie. „Ich finde überall Inspiration für das Zuhause, genauso wie für Mode. In meinem Kopf ist alles eins.“

Obwohl das Haus Gemütlichkeit ausstrahlt, spiegelt sich Chamberlains anziehende Persönlichkeit in den Details wider.

„Mein Gehirn bewegt sich sehr schnell. Ich bin ziemlich laut und habe viel zu sagen. Selbst wenn meine Ideen überall verstreut waren, fühlt sich am Ende alles verbunden an, eine Geschichte“, sagte sie. „Es ist mir wirklich egal, ob die Leute es nicht mögen. Ich bin derjenige, der hier lebt, also muss ich es lieben. Und das tue ich.“