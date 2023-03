Praten over een plotwending op Valentijnsdag.

Bij het vieren van de romantische feestdag op 14 februari, Erik André39, leek zijn romance met te bevestigen Emily Ratajkowski, 31, toen hij twee NSFW-foto’s van zichzelf plaatste, gemaakt door het model.

Maar nu vertelt een bron dicht bij Emily exclusief aan E! Nieuws dat de actrice eigenlijk “het uitgemaakt heeft met Eric dagen voordat hij die foto plaatste”, eraan toevoegend: “Ze had niets te maken met de plaatsing.”

Emily heeft de foto zelfs nooit op of na Valentijnsdag gepost of opnieuw gepost.

In een interview met Rollende steen gepubliceerd op 14 maart, zei Eric dat Emily de foto nam toen hij “in het moment” was.

“Ik dronk wijn, ze begon dood te lachen en ze zei: ‘Hier moet ik een foto van maken'”, herinnert hij zich aan de publicatie. “Ze nam de foto, we begonnen allebei te lachen en ze zei: ‘Dit is iconisch’ – ze bleef maar ‘iconisch’ zeggen. We waren het er allebei over eens dat dit een prachtig beeld was dat we met de wereld moesten delen.”