Emily Ratajkowski hängt mit DJ Orazio Rispo in NYC ab: Foto – Hollywood Life

Bildnachweis: Action Press/Shutterstock

Nur einen Monat, nachdem er beim Küssen gesehen wurde, Emily Ratajkowski31 und DJ Orazio Rispo verbrachten einige Zeit zusammen am 21. November, während sie in New York City waren (siehe das FOTO hier). Der Musiker wurde fotografiert, als er vor Emratas Wohnhaus wartete und eine schwarze Daunenjacke und Mütze trug. Vor allem die Mein Körper Die Autorin wurde nicht außerhalb des Gebäudes abgebildet und schaffte es, den Paparazzi inmitten ihrer spekulierten Romanze mit auszuweichen Samstagabend live Alaun Peter Davidson29.

Orazio und Emily haben am 14. Oktober auf dem PDA gepackt, während sie an einem anderen Tag im Big Apple waren, per Seite Sechs. Die brünette Schönheit und der 35-jährige DJ wurden auf seinem Motorrad fotografiert, während Em von einem Ohr zum anderen grinste. Beim mutmaßlichen ersten Date rockte die 31-Jährige ein einfarbiges Ensemble, das aus einem trägerlosen Pullover und einer schwarzen Jeans bestand. Orazio seinerseits trug eine grüne Jacke, schwarze Jeans und schwarze Lederturnschuhe.

Der Wohnungsbesuch der 35-Jährigen am Montag kommt auch fünf Tage, nachdem Emily zu TikTok gegangen ist, um ihren Anhängern mitzuteilen, dass sie daran interessiert ist, derzeit mehr als eine Person zu treffen. „Ich würde mit mehreren Männern zusammen sein, auch mit einigen Frauen. ähm, jeder ist heiß, aber auf eine interessante Art und Weise“, sagte der Gründer von Inamorata in dem frechen Clip. Und viele ihrer Fans gingen in den Kommentarbereich, um über ihre möglichen Verehrer zu spekulieren, einschließlich Pete. „pete davidson ist der glücklichste lebende kerl“, schrieb ein verehrer, während sich ein anderer einmischte, „sie versucht zu sagen, dass pete nicht der einzige ist.“

@emrata ♬ Originalton – HBO

Emily ging am 22. November auch auf Instagram, um ein sexy Video zu teilen, in dem sie nichts als einen Bikini mit Leopardenmuster trug. Sie hat das Video mit „@inamoratawoman (psst dieser Anzug und alle zum Verkauf stehenden Anzüge sind rn)“ versehen. Interessanterweise fügte auch die Mutter eines Kindes hinzu Erpel’s Song „Middle of the Ocean“ zu dem Clip und es enthielt einen Text darüber, dass sie neu Single ist. „Emrata hier, frisch von der Scheidung, und ich versuche, ihr in die Augen zu schauen, vielleicht meine Reue auszudrücken. Wenn sie einen Rebound mit mir will, bin ich bereit, ihr ein paar Boards zu besorgen“, rappte die Grammy-Gewinnerin. Darüber hinaus hat Emily die Instagram-Story eines Freundes erneut gepostet, in der die Texte hervorgehoben wurden, und schien dem Track zuzustimmen.

Das Starlet und ihr entfremdeter Ehemann, Sebastian Bear-McClardSie hat 2018 geheiratet und sich kürzlich getrennt, als Emily laut Angaben am 8. September die Scheidung einreichte Seite Sechs. Eine Quelle behauptete gegenüber der Verkaufsstelle, dass ihr Ex im Juli, etwa zwei Monate bevor sie offiziell die Scheidung beantragte, ein „Serienbetrüger“ gewesen sei. Sebastian und der Podcast-Moderator teilen sich ein Kind, Sylvester Apollo Bär1, die im März 2021 geboren wurde. Seitdem hat Emrata deutlich gemacht, dass sie Single und bereit ist, sich zu mischen, wie sie sagte Harpers Bazaar am 20. Oktober, dass sie „auf Verabredungen gegangen ist“.