Emily in Paris‘ Lily Collins enthüllt Team Alfie oder Gabriel

„Emily in Paris“ Besetzungsentscheidung: Gabriel vs. Alfie

Emily in Paris‚ Lili Collins macht sich keine Sorgen um ihren Charakter Liebe.

Auf die Frage, ob sie Team Gabriel ist (Lukas Bravo) oder Team Alfie (Lucien Laviscount) bei der 16. jährlichen GO-Gala von GO Campaign am 8. Oktober reagierte Collins verschämt auf Emilys Liebesleben.

„Ich bin Team Emily!“ Sie sagte E! Nachrichten exklusiv. „Ich bin Team, egal in welche Richtung sie das Gefühl hat, dass sie gehen muss.“

Während Collins hinzufügte, dass sie über die dritte Staffel „nicht zu viel verraten kann“, ist das Einzige, was sie könnte Vorschau auf das nächste Kapitel der Netflix-Komödie ist natürlich der Ursprung von Emilys bevorstehenden Modemomenten!

„Ich sage nur, es gibt Designer aus der ganzen Welt, einschließlich Griechenland, Skandinavien, London, Frankreich“, neckte sie. „Also feiern wir viele verschiedene Stimmen.“

Und während Emilys Mode viele internationale Einflüsse hat, teilte Collins mit, dass ihre Looks auch von ihrer gefundenen Heimat inspiriert sind, und sagte, dass sie „ein bisschen mehr von diesem französischen Gefühl in dieser Saison“ haben. Die Schauspielerin verriet auch, dass sie sich besonders darauf freut, dass die Zuschauer ein bestimmtes aufsehenerregendes Outfit mit „viel Lila“ sehen.