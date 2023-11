„Emily Hampshire“ aus „Schitt’s Creek“ entschuldigt sich für Johnny Depp-Kostüm

Emily Hampshire, die Schauspielerin, die vor allem für ihre Rolle als Stevie Budd in allen sechs Staffeln der Emmy-prämierten Comedy-Serie „Schitt’s Creek“ bekannt ist, hat sich dafür entschuldigt, dass sie sich an Halloween zusammen mit einem Freund als Johnny Depp und Amber Heard verkleidet hat.

Hampshire veröffentlichte Fotos der Kostüme und löschte sie dann, was in den sozialen Medien Empörung auslöste. Der Schauspieler trug als Depp falsche Tattoos und schien einen Anzug zu tragen, der dem sehr ähnelte, den der „Fluch der Karibik“-Star während seines viel beachteten Verleumdungsprozesses gegen Heard im Jahr 2022 trug.

„Ich möchte etwas ansprechen, das zu den gedankenlosesten, unsensibelsten und ignorantesten Dingen gehört, die ich je getan habe“, schrieb Hampshire in einem Entschuldigungsbeitrag. „Zu Halloween dachte ich dummerweise, es wäre lustig, mich als Johnny Depp und Amber Heard zu verkleiden. Es tut mir zutiefst leid und ich schäme mich dafür, etwas so Schreckliches ins Universum gebracht zu haben.“

„Häusliche Gewalt ist niemals lustig“, fügte Hampshire hinzu. „Das sind echte Probleme mit echten Menschen und ich bereue meine Taten WIRKLICH. In Zukunft werde ich es besser machen. Es tut mir so leid.“

Hampshires Kostümwahl stieß auf breite Gegenreaktionen, weil sie Missbrauch auf die leichte Schulter nahm, da sich der Depp-Heard-Prozess auf mehrere Fälle mutmaßlichen Missbrauchs konzentrierte, die während der Beziehung der beiden Schauspieler stattgefunden hatten.

Eine Jury aus Virginia kam zu dem Schluss, dass Heard Johnny Depp diffamiert hatte, als sie 2018 in der Washington Post einen Leitartikel verfasste, in dem sie auf ihre früheren Behauptungen über häusliche Gewalt anspielte. Die Jury stellte jedoch auch fest, dass Depp Heard über seinen Anwalt diffamiert hatte, als er sich gegen ihre Anschuldigungen wehrte. Die Jury sprach Depp Schadensersatz in Höhe von 10 Millionen US-Dollar sowie Strafschadenersatz in Höhe von 5 Millionen US-Dollar zu, den der Richter gemäß der gesetzlichen Obergrenze des Staates auf 350.000 US-Dollar reduzierte. Die Jury sprach Heard für ihre Widerklage Schadensersatz in Höhe von 2 Millionen US-Dollar zu.

In einer Erklärung nach dem Urteil sagte Depp, dass Heards falsche Behauptungen „erdbebenartige Auswirkungen auf mein Leben und meine Karriere“ hätten. Und sechs Jahre später gab mir die Jury mein Leben zurück. Ich bin wirklich demütig.“ Depp fügte hinzu, dass er „von der überströmenden Liebe und der kolossalen Unterstützung und Freundlichkeit aus der ganzen Welt überwältigt“ sei und dass das Urteil ihn „in Frieden“ gelassen habe.

Heard blieb nach dem Verleumdungsprozess, der im Juni 2022 endete, weitgehend aus dem Rampenlicht. Depp feierte unterdessen Anfang des Jahres ein vielbeachtetes Comeback, als er die Filmfestspiele von Cannes besuchte.

Lesen Sie Hampshires vollständige Entschuldigung im folgenden Beitrag.