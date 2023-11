MICHAEL TRAN/AFP über Getty Images

Emily Hampshire hat sich dafür entschuldigt, dass sie sich an Halloween zusammen mit einer Freundin als Johnny Depp und Amber Heard verkleidet hat.

„Ich möchte etwas ansprechen, das zu den gedankenlosesten, unsensibelsten und ignorantesten Dingen gehört, die ich je getan habe. Zu Halloween dachte ich dummerweise, es wäre lustig, mich als Johnny Depp und Amber Heard zu verkleiden“, schrieb sie am Mittwochabend in einem Instagram-Post.

Sie fuhr fort: „Es tut mir zutiefst leid und ich schäme mich, dass ich etwas so Schreckliches ins Universum gebracht habe. Häuslicher Missbrauch ist niemals lustig. Das sind echte Probleme mit echten Menschen und ich bereue meine Taten WIRKLICH. In Zukunft werde ich es besser machen. Es tut mir so leid.“

Auf den inzwischen gelöschten Fotos ist das Schitt’s Creek Der Star schien als Depp verkleidet zu sein, mit einem falschen Schnurrbart, falschen Tattoos und einem hellbraunen Anzug; Ihre Freundin schien eines von Heards Probe-Outfits nachzubilden und trug eine Rüschenbluse, einen schwarzen Rock und transparente schwarze Strumpfhosen. Das Paar posierte auch mit einer Flasche Wein und einer künstlichen Kacke als Anspielung auf einen der beunruhigenderen Vorfälle aus dem letztjährigen Verleumdungsprozess. Online-Fans warfen Hampshire schnell vor, Heard verspottet zu haben.

Der im Fernsehen übertragene Gerichtsstreit zwischen Depp und Heard endete im Juni 2022. Eine Jury kam zu dem Schluss, dass Heard Depp in seiner Zivilklage gegen seine Ex diffamiert hatte. Depp, der in allen drei Klagen obsiegte, erhielt Schadensersatz in Höhe von 10 Millionen US-Dollar sowie Strafschadenersatz in Höhe von 5 Millionen US-Dollar. Letzterer wurde jedoch auf Virginias gesetzliche Obergrenze von 350.000 US-Dollar reduziert. Die Schauspielerin gewann eine von drei Klagen in der Gegenklage gegen ihren ehemaligen Ehemann und erhielt 2 Millionen US-Dollar zugesprochen.