Emily Blunt ist Spiel für eine Fortsetzung von ‚Devil Wears Prada‘

Emily Blunt wäre mehr als bereit, in die Rolle zurückzukehren, die sie zu einem der kultigsten Modemädchen des Films gemacht hat.

Die „Quiet Place“-Schauspielerin trat am Donnerstag in „The View“ auf, um über ihre neue Serie „The English“ zu sprechen, und während ihres Gesprächs mit den Tagesmoderatoren war sie 2006 mit „The Devil Wears Prada“ an der Seite von Meryl Streep und Anne an der Reihe Hathaway, kam hoch.

Auf die Frage, ob sie in Betracht ziehen würde, einen Neustart oder einen neuen Film in derselben Welt zu machen, antwortete Blunt, dass sie dies „sofort“ tun würde.

In Erinnerungen an ihren gleichnamigen Charakter, eine ätzende Assistentin von Streeps furchteinflößender Zeitschriftenredakteurin Miranda Priestly, sagte Blunt, dass Mode und Styling allein schon Grund genug wären, die Rolle zu wiederholen.

„Der grüne Lidschatten ist so gruselig, dass er noch einmal geoutet werden muss. So schlecht“, bemerkte Blunt über die ausgefallenen kosmetischen Entscheidungen ihrer Figur Emily.

„Und die Mode – wir haben sie geliebt. Ich würde es tun [another movie] in einem Herzschlag, nur um wieder mit diesen Jungs zu spielen. Es macht so viel Spaß“, fügte sie hinzu.

Hathaway, deren Karriere dank „Prada“ ebenfalls in die Höhe schnellte, teilte ein bisschen mehr Zögern in Bezug auf die Aussicht auf eine Fortsetzung, als sie erst letzte Woche „The View“ besuchte.

„Ich weiß nicht, ob es das geben kann [a sequel]“, sagte sie, während sie in der Show war, um für ihren neuen Film „Armageddon Time“ zu werben. „Ich denke nur, dass der Film in einer anderen Zeit war, weißt du? Jetzt ist alles so digital geworden, und dieser Film drehte sich um das Konzept, etwas Physisches zu produzieren. Es ist jetzt einfach ganz anders.“

„Obwohl es verlockend ist, daran zu denken, dass Andy und Emily Miranda ihren Kaffee holen müssen und sie irgendwo in Europa ist“, fügte sie hinzu. „Und dann holen sie unterwegs Stanley Tucci in Italien ab, der in einem Restaurant ist. Es ist verlockend, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird.“