Elk jaar worden er in New York City 2,7 ​​miljoen medische telefoontjes gepleegd.

Een exclusief kijkje in de aankomende docuseries van Netflix Noodsituatie NYCdie op 29 maart in première gaat, toont de bloedstollende realiteit van wat er gebeurt nadat die oproepen zijn gedaan.

“De show biedt een intens, meedogenloos, dagelijks portret van een groep medische hulpverleners in New York City”, beschreef de streamer. “We zijn getuige van de strijd en triomfen van een helikoptervluchtverpleegkundige, transplantatiechirurgen, paramedici, traumachirurgen en neurochirurgen, terwijl ze alles geven wat ze hebben om degenen te helpen die het het meest nodig hebben.”

Noodsituatie NYC is ontwikkeld door Ruthie Shatz En Adi Barashhetzelfde team achter de docuseries van Netflix uit 2020 Lenox heuvelwaarin de levens van vier artsen in het Lenox Hill Hospital in Manhattan werden belicht.

“We wilden het vitale belang van elk individu weergeven, terwijl we tegelijkertijd de complexiteit van het gezondheidssysteem en de vele bewegende delen onthullen”, vertelden Ruthie en Adi exclusief aan E! Nieuws over Noodsituatie NYC. “Hun rauwe daden van menselijkheid worden meestal alleen gezien tijdens de meest kwetsbare momenten van iemands leven, maar iedereen moet ze kunnen zien.”