Emanuel „Vaquero“ Navarrete überdauerte Oscar Valdez in einem brutalen rein mexikanischen Showdown um den WBO-Gürtel im Superfedergewicht.

Der 28-Jährige gewann am Samstagabend vor 10.246 Fans in der Desert Diamond Arena in Glendale, Arizona, durch einstimmige Entscheidung in einem hin- und hergehenden Schlagabtausch gegen Valdez.

Navarretes Reichweite und Schlagkraft waren für Valdez schwierig zu lösende Rätsel. Der gebürtige Mexikaner aus Nogales versuchte, aus seiner hohen Deckungshaltung heraus Möglichkeiten für Gegenschläge zu finden, indem er seinen Kopf und seine Füße einsetzte, um Navarretes plötzlichen Combo-Ausbrüchen auszuweichen.

Doch im Laufe der Runden machte Navarretes Kraft einen Unterschied, da seine linken Aufwärtshaken und Haken eine Schwellung unter Valdez‘ rechtem Auge verursachten.

Bild:

Emanuel Navarrete (links) und Oscar Valdez (rechts)





In der fünften und sechsten Runde begann Valdez mit konternden linken Haken zu treffen. Im 10. brach in der Mitte des Rings ein Krieg aus, bei dem beide Kämpfer tauschten, um die letzten Runden zu gewinnen.

Navarrete behielt jedoch in den Meisterschaftsrunden die Kontrolle über den Kampf und verteidigte seinen Titel mit Wertungen von 116-112, 118-110 und 119-109.

Richard Torrez Jr. zeigte einmal mehr, dass er Dynamit in der Hand hat, als er Willie Jake Jr. mit einem gewaltigen Schuss erwischte und ihn dann in der ersten Runde auf der Undercard von Navarrete-Valdez stoppte



Nach dem Kampf sagte Navarrete: „Ich bin glücklich, Teil dieser Karte und dieses nächsten großen Kapitels der mexikanischen Boxgeschichte gewesen zu sein. Ich bin glücklich und schätze Oscar für den großartigen Kampf, den wir geliefert haben.“

„Ich hatte eine Entzündung in meiner rechten Hand. Und je öfter ich sie benutzte, desto mehr schmerzte es. Aber ich musste damit klarkommen.“

„Ich denke, die Leute können am besten darüber sprechen, was sie gesehen haben. Sie haben den Kampf heute Abend gesehen. Ich war hier und habe mit Valdez gekämpft. Und ich fühle mich gut. Gott sei Dank habe ich gewonnen. Ich schätze, was er im Ring geleistet hat. Er ist Mexikaner.“ Krieger. Wenn das Volk einen Rückkampf will, wird es ihn fordern.“

Valdez sagte: „Er ist ein Krieger. Ich habe mein Bestes gegeben. Wir haben unser Bestes gegeben. Er ist ein Krieger. Er ist ein wahrer Champion. Es tut mir leid, dass ich alle enttäuscht habe. Ich fühle mich schrecklich. Ich wollte euch allen eins geben.“ Toller Kampf. Ich hoffe, der Kampf hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich stark zurückkomme.“

