„Emancipation“-Kritik: Will Smith wirft einen Oscar-ähnlichen Schatten auf Antoine Fuquas ernsthaften Film

Jede Diskussion über „Emanzipation“ wird unweigerlich von Will Smith und Apples Entscheidung, den Film kurz vor der Preisverleihungssaison zu veröffentlichen, überschattet. Der Fokus wird sich daher auf Smith und die anhaltenden Folgen von „der Ohrfeige“ während der letztjährigen Oscar-Verleihung verlagern und weg von einem ernsthaften, gutaussehenden Film, der im Allgemeinen solide, aber unspektakulär genug ist, um dieses Gespräch weitgehend strittig zu machen.

Regisseur Antoine Fuqua („Training Day“) hat sich mit dem Schriftsteller William N. Collage zusammengetan, um eine ausgeklügelte Handlung rund um das reale Foto von 1863 zu entwerfen, das als „Whipped Peter“ bekannt ist und die verheerenden Verwüstungen der Sklaverei auf dem Rücken eines entflohenen Mannes veranschaulicht Knechtschaft, nachdem Lincoln die Emanzipationserklärung herausgegeben hatte.

Peters Geschichte wird so zum Rückgrat eines zermürbenden Fluchtabenteuers, gedreht in beeindruckendem Schwarz-Weiß, das die erschütternde Natur seiner Flucht, die Nässe der Sümpfe von Louisiana und die Brutalität, die sie mit sich bringt, nur noch zu verstärken scheint.

Als er zur Arbeit mit dem Verlegen von Eisenbahnschienen gebracht wird, hört Peter Lincolns Ankündigung und erkennt, dass seine beste Chance auf Freiheit darin besteht, die Unionsarmee in Baton Rouge zu erreichen. Weil er einen Großteil des Films atemlos auf der Flucht verbringt, geht Smith tatsächlich lange Strecken ohne zu sprechen, während er vor einem rücksichtslosen Sklavenjäger (Ben Foster) und seinen Männern flieht, die ihn zu Pferd und mit Hunden verfolgen, die scharf auf seine Fährte sind.

Die einzige Atempause davon betrifft Peters Frau Dodienne („The Good Fight“ Charmaine Bingwa), von der er getrennt wurde, da sie versucht, die Familie zusammenzuhalten, und er davon träumt, zu ihr zurückzukehren.

Smith nimmt effektiv einen haitianischen Akzent an und fängt die Körperlichkeit der Rolle und Peters Trotz gegenüber seinen Entführern ein, ohne ein Wort zu sagen. Die Figur schöpft Stärke aus ihrem frommen Glauben und veranlasst einen Mitgefangenen, gezielt zu fragen, ob er wirklich glaubt, dass Gott bei ihnen ist: „Wo ist er?“

Andere Charaktere sind jedoch dünn gezeichnet, was angesichts des Jäger-und-Gejagt-Szenarios vielleicht unvermeidlich ist, aber dennoch ein Hindernis dafür ist, sich vollständig in die Geschichte hineinzuziehen. Fuqua schneidet am besten mit seiner Kamera ab, die das Ausmaß und die Schrecken des Krieges illustriert, in Sequenzen, die in Bezug auf ihre viszerale Kraft vielleicht am stärksten an „1917“ unter den neueren Filmen erinnern.

Während der eindringliche Aspekt des Fotos „Emancipation“ in Wirklichkeit begründet, hat das fertige Produkt ein ausgeprägtes Hollywood-Feeling, das sich nicht gut mit anderen Projekten vergleichen lässt, die ähnliche Gebiete abgedeckt haben, darunter das biografische „Harriet“. und Amazons fiktive Miniserie „The Underground Railroad“.

Nachdem Apple den Film produziert hatte, musste er ihn irgendwann veröffentlichen, und in einem scheinbar weit offenen Oscar-Rennen ist jetzt wahrscheinlich ein so guter Zeitpunkt wie jeder andere. Aber die unvermeidliche Debatte darüber, ob Smiths Indiskretion bei der letztjährigen Oscar-Verleihung und das anschließende Verbot seiner Teilnahme ihn die Chance gekostet haben könnten, seiner „King Richard“-Statuette eine goldene Buchstütze zu verleihen, wäre von einem Film umfassender getestet worden das ist besser als dieses.

„Emancipation“ startet am 2. Dezember in den US-Kinos und am 9. Dezember auf Apple TV+. Es ist mit R bewertet. (Offenlegung: Der Ehepartner des Autors arbeitet für eine Einheit von Apple.)