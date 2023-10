Die kolumbianische Polizei setzt jedem, der bei der Suche nach Luis Diaz‘ Vater helfen kann, eine Geldprämie aus.

Verkaufsstellen in dem südamerikanischen Land berichteten, dass die Eltern des Liverpool-Stürmers am Samstag in Kolumbien entführt worden seien.

Nach Angaben des kolumbianischen Präsidenten Gustavo Petro wurde Diaz‘ Mutter gerettet und in Sicherheit gebracht.

Es gab widersprüchliche Berichte über die Situation seines Vaters, es gab jedoch keine Bestätigung, dass er gerettet worden war.

Jetzt hat der offizielle Bericht des Generaldirektors der kolumbianischen Nationalpolizei 200 Millionen Pesos (39.983 £) für jeden angeboten, der ihnen bei der Suche nach Diaz‘ Vater helfen kann, der ebenfalls Luis Diaz heißt.

Der Generaldirektor hat ein Video gepostet Dies wird am Sonntag auf dem offiziellen X-Konto bekannt gegeben.

In der Überschrift des Beitrags hieß es: „Auf Beschluss des Verteidigungsministeriums und des kolumbianischen Verteidigungsministers wird eine Belohnung von bis zu 200 Millionen Pesos für Informationen ausgesetzt, die die Rettung von Herrn Luis Manuel Diaz und die Gefangennahme ermöglichen.“ die Verantwortlichen für diese kriminelle Tat.“

Außerdem wurde ein Poster mit Einzelheiten zur Belohnung und einem Bild des Fotos von Diaz Sr. gepostet.

„Entführt“, hieß es. „Guajira-Polizeibehörde. Bis zu 200.000 Millionen US-Dollar Belohnung helfen uns, ihn zu finden.“

Liverpool veröffentlichte am Sonntag eine Erklärung, in der es bestätigte, dass der Verein „sich einer anhaltenden Situation“ in Bezug auf die Eltern seines Spielers bewusst sei, und erklärte, dass das Wohlergehen des Stars für ihn oberste Priorität habe.

Diaz verpasste am Sonntag den 3:0-Sieg von Liverpool gegen Nottingham Forest.

Vor dem Spiel sagte Trainer Jürgen Klopp: „Natürlich mussten wir aufgrund der privaten Situation mit Luis Diaz einen späten Wechsel vornehmen. Es ist eine besorgniserregende Situation für uns alle und es war ein ziemlich harter Abend.“

„Das habe ich noch nie erlebt. Es ist eine neue Erfahrung, die ich nie gebraucht habe.“