Neubrandenburg. Nach dem drogenbedingten Tod einer 13-Jährigen aus Altentreptow (Mecklenburg-Vorpommern) im Zusammenhang mit Ecstasy äußerten sich ihre Eltern erstmals öffentlich. „Freiwillig hat sie es definitiv nicht gemacht“, sagte die Mutter im Interview mit „stern TV am Sonntag“ (RTL). Denn nur wenige Tage zuvor hatte ihre Tochter Finja den Zusammenbruch einer Freundin miterlebt.

Finja meldete den Vorfall ihren Eltern in Panik, weil sie dachte, ihre Freundin würde sterben. Ihre Anfälle und Atemnot sowie die Behandlung im Krankenhaus fielen ihr sofort auf. Den Angaben zufolge bestätigte Finja selbst, dass ihre Freundin nach der Einnahme von Drogen zusammengebrochen sei.

Eltern warnen Kinder: „Nehmen Sie keine farbigen Pillen!“

Aufgrund der Todesangst, die Finja um ihre Freundin hatte, seien die Eltern davon überzeugt, dass ihre Tochter die Ecstasy-Pille nicht freiwillig eingenommen habe, sagte „stern TV am Sonntag“ vor der Ausstrahlung der Sendung. Die Eltern appellierten an alle Kinder und Jugendlichen: „Nehmen Sie keine farbigen Pillen! Wenn Ihnen etwas angeboten wird, nehmen Sie es nicht an! Gehen Sie weg, rufen Sie die Polizei! Es darf nicht noch einmal passieren, dass jemand daran stirbt.“ Sachen.“

Nach dem Tod des 13-Jährigen wurde ein Haftbefehl gegen einen 37-Jährigen erlassen. Nach Angaben des Landgerichts Neubrandenburg soll er in zwei Fällen Betäubungsmittel an Minderjährige abgegeben haben. Gegen einen 17-Jährigen wurde mangels Haftgründen kein Haftbefehl erlassen. Die Polizei nahm zunächst vier Verdächtige fest.

Die Polizei warnt vor Selbstjustiz

Im Nordosten hatte die Polizei zuletzt vor unabhängigen Ermittlungen, etwa durch Eltern, gewarnt. „Dadurch kann man sich im Zweifelsfall in Gefahr begeben, wenn man zum Beispiel als Stroheinkäufer versucht, sich näher zu informieren“, teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg mit. „Auch mit Blick auf mögliche Teilnehmer oder mutmaßliche Händler warnen wir vor Selbstjustiz.“

Vorfälle mit der chemischen Droge „Blue Punisher“ sorgen derzeit in mehreren Bundesländern für Aufsehen. Dabei handelt es sich um eine Sonderform der Ecstasy-Tabletten. Herkunft und Wirkstoff können unabhängig voneinander variieren. In letzter Zeit fielen solche Pillen durch eine offenbar sehr hohe Konzentration auf und galten als besonders gefährlich.

