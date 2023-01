Eltern sollten es als Kompliment nehmen, wenn ihr Kind sie anschreit – so der Experte

tz Welt

Von: Franziska Schuster

Wenn Kinder ihre Eltern trotzig oder wütend anschreien, ist das laut einem Experten ein gutes Zeichen. (Symbolfoto) © Cavan Images/Imago

Wenn ein Kind seine Eltern anschreit, sehen das viele als Zeichen von Respektlosigkeit und schlechter Erziehung. Ein Experte sieht das anders.

Stuttgart – Manchmal reicht schon eine Kleinigkeit, um das Kamel zum Überlaufen zu bringen. Wenn Kinder Wutausbrüche haben und ihren Frust auch gegen die Eltern richten, ist es für letztere oft schmerzhaft oder unangenehm. Wer wird als Erwachsener schon gerne von einem Kind angeschrien? Wie eine Studie nun herausgefunden hat, sollten Eltern das Schreien künftig als Kompliment sehen, anstatt die Erziehung des eigenen Kindes zu hinterfragen. Denn das Gejohle der Kleinen ist keineswegs ein Zeichen des Versagens der Eltern. Es sollte eher als Kompliment verstanden werden.

Kinder als „häusliche Tyrannen“? Laut einem Erziehungsexperten ist dieses Bild völlig falsch

Kinder großzuziehen ist keine leichte Sache. Einige glauben, dass Regeln und Grenzen gut für die Entwicklung sind, während andere Experten empfehlen, Kindern mehr Freiheit zu geben. Ein renommierter Pädagoge sagte zum Beispiel, dass Eltern Kinder zu „erweichten Elendswesen“ erziehen. Viele Eltern haben Angst, dass ihre Kinder ihnen auf der Nase tanzen. Manche Menschen zwingen sich tatsächlich dazu, härter und strenger mit ihrem Nachwuchs umzugehen. Die Angst vor Bestrafung ist immer noch ein Druckmittel, das viele Eltern als Methode der Kindererziehung einsetzen. Für die Psyche und die Entwicklung des Kindes ist dies jedoch pures Gift. Die Auswirkungen einer extrem autoritären Erziehung zeigen sich jedoch meist erst später. Experten raten strengen Eltern, ihre Kinder egozentrisch sein zu lassen.

Viele Eltern haben Angst davor, ihre Kinder zu kleinen „Tyrannen“ oder „Giftzwergen“ zu erziehen. Gerade wenn Sie Kinder haben, die willensstark und manchmal frech sind, können Sie schnell das Gefühl bekommen, dass Sie zu weich sind. „Das heißt aber nicht, dass wir uns verhärten oder plötzlich vehement auf Regeln pochen müssen, die genauso gut flexibler gehandhabt werden könnten“, sagt Nora Imlau, Journalistin und Expertin für Familienfragen, in ihrem Buch „Mein Familienkompass“. „Denn das behavioristische Bild vom kleinen Tyrannen, der nur darauf wartet, in einem Moment der Schwäche die Kontrolle über unsere Familie zu übernehmen, wird durch die Erkenntnisse der modernen Entwicklungspsychologie in keiner Weise gestützt.“

Freundlichkeit wird erst problematisch, wenn wir verstehen, dass wir unsere eigenen Grenzen nicht respektieren dürfen.

Doch diese Angst vor rebellischen Kindern ist laut dem Experten unbegründet, denn Kinder wollen nicht die Führungsrolle übernehmen. „Dass sie in manchen Entwicklungsphasen das Gefühl haben, alles bestimmen zu wollen, lautstark auf ihren Forderungen bestehen und wenig Kompromissbereitschaft zeigen, hat nichts damit zu tun, dass sie unseren Job machen wollen – also sie einfach das eigene Ich, den eigenen Willen, den eigenen Willensplatz in der Welt entdecken“, sagt Nora Imlau. Die Kinder zu bemuttern ist aber auch nicht der richtige Weg. So wurden beispielsweise „Elterntaxis“ für den Schulweg scharf kritisiert.

Mit Wut auf Eltern zeigen Kinder Anzeichen von „Verwundbarkeit und Bindungssicherheit“

Bei der Selbstfindung brauchen sie die Unterstützung ihrer Eltern. „Dass unsere Kinder mit Schimpfen und Schreien und Toben und Toben manchmal regelrecht auf uns einwirken – das alles sind keine Machtergreifungsversuche, sondern im Gegenteil: Zeichen großer Verletzlichkeit und Bindungssicherheit“, sagt Nora Imlau.

Kinder, die um die Liebe ihrer Eltern fürchten, würden ihnen nie schreiben, sagt der Experte. Nur Kinder, die sich vollkommen sicher fühlen, würden es wagen, Wut, Verzweiflung und Traurigkeit zu zeigen. „So absurd es klingen mag, wenn ein Kind uns die dümmsten Eltern der Welt nennt, die eigentlich tot sein sollten, ist das eines der größten Komplimente, das es gibt“, sagt Nora Imlau. So schlimm es auch sein mag, wenn Kinder ihren Eltern mit verletzenden Worten ins Gesicht schlagen – es ist dennoch ein Zeichen des Vertrauens in die unerschütterliche Liebe des Kindes zu seinen Eltern. Ein Hirnforscher warnt derweil davor, dass die Entdeckerfreude der Kinder leiden könnte, wenn Eltern zu sehr in ihre Entwicklung eingreifen.

Dass Kinder ihren Vater und ihre Mutter manchmal anschreien, ist kein Zeichen von Schwäche, sondern dass sie absolut keine Angst vor ihren Eltern haben. „Und das ist unglaublich wertvoll“, sagt der Experte. Das heißt aber nicht, dass man nur freundlich zu den Kindern sein soll, ohne ihnen Grenzen aufzuzeigen. „Freundlichkeit wird erst problematisch, wenn wir verstehen, dass wir unsere eigenen Grenzen nicht respektieren dürfen. Glauben Sie also, dass die freundliche Antwort immer ja und die unfreundliche nein ist“, erklärt Nora Imlau. „Das ist ein Fehler: Wir können freundlich sein und trotzdem unsere Bedürfnisse und Grenzen klar kommunizieren.“