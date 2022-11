Elon Musks Variante des Tech-Libertarismus explodiert auf Twitter

„Liebe ihn oder hasse ihn – aber Twitter ist millionenfach besser und macht mehr Spaß, seit @elonmusk übernommen hat.“ schrieb der konservative Troll Konto mit pseudonymem Namen – ja, leider – „catturd2“. Der Favorit der Tech-Welt, Podcaster Lex Fridman, verkündete das „Twitter ist im Moment besser als Netflix.“ Der Risikokapitalgeber und Schriftsteller Mike Solana bemerkte den Mangel der nationalen Presse Verständnis, wenn es um Silicon Valley geht, und sagte: „Es gibt Ingenieure in SF, die gerade versuchen, bei Twitter zu arbeiten, nur weil sie denken, dass es schwierig sein könnte“, etwas, das politische Schriftsteller „wirklich nicht ergründen können“. Kurz gesagt: Liberale und sogar viele etablierte Konservative tun es einfach nicht erhalten Die Philosophie, die Musk auf Twitter einbringt, und ihre Bestürzung über seine Änderungen sind Beweis genug.

Das macht Musks Besitz von Twitter zu mehr als nur einem milliardenschweren Eitelkeitsprojekt oder einem Scharmützel der Tech-Welt um die Moderation von Inhalten. Es ist ein Fenster zu einer bestimmten Denkweise, die im Silicon Valley üblich, aber nicht ausschließlich darin ist und die individuelle Dynamik über die Konsensbildung in der Gruppe verherrlicht; grenzenlose, saugende Butterblumen-Sprachnormen über menschenfreundliche Moderation; und aus der Mode gekommene Ideen über die „Weisheit der Masse“ über die Rezepte von „Experten“. Das Ergebnis ist eine neue Schule des Tech-Libertarismus, die den Kult des „Gründers“ dieser Welt mit moderner konservativer Kritik an liberalen Institutionen verschmilzt. Es ist nicht unähnlich der geschäftsfreundlichen, kulturfeindlichen Form des Konservatismus, die Gouverneur Ron DeSantis in seinem „Freistaat Florida“ praktiziert, aber seine Fans sind nicht auf rote Bundesstaaten beschränkt – überprüfen Sie einfach Ihre Twitter-Feed.

Antonio García Martínez, ein Autor und Tech-Unternehmer, fasste diese Denkweise und ihre Missstände gut in einem zusammen Twitter-Thread die Musks Übernahme zu einer „Revolte des Unternehmerkapitals gegen das sonst überall vorherrschende Klassenregime der Berufsmanager (einschließlich und insbesondere großer Technologieunternehmen)“ erklärte. Mit anderen Worten: Eine Revolte von Milliardären gegen … ihre eigenen Mitarbeiter.

Dies positioniert, in Martínez‘ beklagendem Ausdruck, das „Personalregime, die ESG-Gauner, die Skittles-haarigen Leute mit Mausklick-Jobs, die sich eher für mutige soziale Kreuzritter halten als für ein parasitäres Gewicht um den Hals einer Organisation“, dagegen eine andere Twitter-Bremse’s hypothetische „100 leidenschaftliche libertäre Ingenieure“ mit Eigenkapital im Unternehmen, die in der Lage sind, es im Schweiße ihres Angesichts und aus reinem Eigeninteresse über Nacht umzudrehen – und die implizit glauben, dass sie in der Lage sind, vom „Angestellten“ zum „Angestellten“ aufzusteigen Moschusartiges Moguldom über Nacht durch harte Arbeit und einen Glücksfall.

Diese Ingenieure teilen zusammen mit rechtsgerichteten Persönlichkeiten in der Tech-Welt wie Musk und seinem engen Freund David Sacks, einem Risikokapitalgeber und Berater des Twitter-Projekts, eine klassisch libertäre Leidenschaft für freie Meinungsäußerung und freie Märkte. Wo diese altbewährte, rechts unten auf dem politischen Kompass liegende Denkweise ihre moderne Wendung findet, liegt in dem besonderen Konflikt, den Martínez beschreibt: Antriebskräfte wie Musk kämpfen jetzt nicht nur gegen die gierigen, parasitären Wohlfahrtsbürokraten von Ayn Rands Fantasie, sondern ein kulturelles Regime, das versucht, seine Dominanz durch Unternehmensführung (ganz zu schweigen von Wissenschaft und Medien) zu zementieren.

Ein dynamischer „Erbauer“ ist schließlich nichts ohne Gegenwehr – und alles in allem ist das Amerika nach Reagan immer noch verdammt kapitalfreundlich. Die Geschichte des Silicon Valley seit den 1980er Jahren ist eine Geschichte von uneingeschränkter Freiheit und „erlaubnisloser Innovation“, mit einigen bemerkenswerten Ausnahmen. Dieses Maß an Komfort könnte einen selbsternannten „Absolutisten der Redefreiheit“ wie Musk dazu bringen, über seine Unterstützung für DeSantis nachzudenken, einen Mann, der die Macht des Staates nutzte, um einen seiner wichtigsten Arbeitgeber dafür zu bestrafen, dass er … sich gegen die Gesetzgebung aussprach mochte nicht. Die Libertären und Kulturkämpfer haben jetzt das gleiche Ziel im „erwachten Kapital“.

Die libertäre Tech-Welt bietet einige Theorien für den Aufstieg des aufgeweckten Kapitals. Eine besonders beliebte Charakterisierung ihrer Gegner ist, wie Martínez es ausdrückte, die „Professional-Managerial Class“ oder „PMC“, ein Konzept, das dem politischen Philosophen James Burnham aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs entlehnt ist. Obwohl ihr Verständnis von Burnhams tatsächlichen Schriften leicht verstümmelt ist, ist es so weit verbreitet, dass es eine eigene Betrachtung wert ist: Die „PMC“ sind die hochschulgebildeten mittleren Manager, die die Reihen aufgeblähter Unternehmen dominieren und ihnen ihre kulturellen Vorlieben aufzwingen Konzerne trotz eigentlich nicht Herstellung irgendetwas.

Diese Kritik ist jedoch nicht auf die Rechte beschränkt. Aber für die libertäre Rechte gibt es keine so große Sünde wie „eigentlich nichts zu machen“, was das „HR-Regime“ und seine Verbündeten zu einem besonders mächtigen Buhmann macht. Martínez‘ Verwendung des Wortes „Regime“, um sie zu beschreiben, ist, absichtlich oder nicht, aufschlussreich: Der gewählte Senator von Ohio, JD Vance, verwendete den Begriff während seines Wahlkampfs ununterbrochen als umfassende Charakterisierung der von PMC dominierten Institutionen in Wirtschaft, Regierung und Medien. Curtis Yarvin, der monarchistische Blogger und Software-Ingenieur, stützte sich auf seinen intellektuellen Einfluss.

Man könnte das Wort „Monarchist“ lesen und denken, dass wir uns innerhalb eines einzigen Absatzes weit vom Libertarismus entfernt haben, aber die Welten prallen häufiger aufeinander, als man vielleicht denkt. Der Schriftsteller John Ganz verglich kürzlich die Philosophie, die Yarvin und GOP-Megaspender Peter Thiel teilen, mit dem südafrikanischen Konzept der „Baasskap“ aus der Apartheid-Ära, in dem „hochkompetente, technische Manager mit einer kristallklaren Vision, die Ingenieure“, regieren ohne Dissens oder Demokratie über eine unterwürfige Bevölkerung.

Es ist ein Fehler, Musks verschwommenen, unberechenbaren Libertarismus gleichzusetzen, wie es einige Liberale getan haben, mit Thiels härtester Ideologie. Ersterer hat vielleicht ein Lieblingsspiel, wenn nicht sogar einen großen Teil seines Geschäftsimperiums, aus dem „Besitz der Libs“ gemacht, aber er drückt nichts aus wie Thiels praktische Besessenheit, das amerikanische politische Leben zu gestalten (es sei denn, Sie zählen mit dem Nationale Arbeitsbeziehungsbehörde). Aber die beiden teilen ein grundlegendes Bekenntnis zu einer Art gekränkter, hyperindividualistischer Sicht auf ihren rechtmäßigen Platz in der Welt, nämlich an der Spitze: Um einen Slogan aus einer anderen Ära industrieller Heldenverehrung zu entlehnen: „Silicon Valley macht, die Welt nimmt. ”

Es klingt alles wieder sehr randianisch. Ayn Rands hartnäckiger Dogmatismus des freien Marktes ist unter den neuesten und energischsten Teilen der Post-Trump-Rechten entschieden aus der Mode gekommen. Aber es ist noch nicht lange her, dass es die Gegenreaktion auf Barack Obamas Präsidentschaft, die Ron-Paul-Bewegung und sogar den Bitcoin-Kult animierte. Der moderne „Baumeister“-Libertarismus wirft Rands Allergie gegen den Staat über Bord, behält aber ihre Verherrlichung des Architekten und des Eisenbahnbauers – jetzt des Programmierers – in einer Welt der liberalen Schelten, Zensoren und Aufsichtsbehörden.

Das macht Musks Besitz von Twitter zu einem so aufregenden Ereignis für seine Unterstützer. Pre-Musk Twitter war ein Unternehmen wie jedes andere Unternehmen, mit einer professionellen Kultur und Zielen, die von seinem Vorstand und den Wünschen der Werbetreibenden des Unternehmens bestimmt wurden. Musk kaufte das Unternehmen und erklärte im Wesentlichen „Le conseil, c’est moi“, löste diesen Vorstand auf und übernahm die persönliche Herrschaft über das Unternehmen, um es effektiv wieder in ein Startup zu verwandeln.

Wenn Sie die Philosophie von Musk und seinen Fans nicht teilen und dachten, Twitter sei ohnehin ein unvollkommener, aber wichtiger „digitaler öffentlicher Platz“, ist das Grund genug, um „auszuflippen“. Aber wenn Sie an die Macht von Musks wenigen „Hardcores“ glauben, ist dies eine beispiellose Gelegenheit, der Welt die Macht zu zeigen, die von einem sklerotischen liberalen Establishment unterdrückt wird – eine Dynamik, die diese Ära der Politik genauso definiert wie diesen wilden Moment in der Geschäftswelt.