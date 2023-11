Elon Musks neues KI-Unternehmen xAI startet dieses Wochenende per Softlaunche

Seit Monaten hören wir Gerüchte über Elon Musks neues KI-Unternehmen xAI, und jetzt sieht es so aus, als wäre es fast soweit. Der Tesla-CEO und bekannte Social-Media-Guru hat gerade auf Twitter/X verkündet, dass sein KI-Unternehmen morgen, am 4. November, sein erstes Modell auf den Markt bringen wird.

Dies ist eine Art Beta-Phase, da sie veröffentlicht wird nur an eine „ausgewählte Gruppe“, Allerdings machte Musk keine Angaben dazu, was in den Auswahlprozess einfloss. Wird es ein zufälliger Drop sein oder wird das KI-Modell „VIPs“ wie Tucker Carlson, Chaya Raichik oder dem unermüdlichen Catturd vorbehalten sein? Es ist jedermanns Vermutung.

Musk macht große Versprechungen über seine KI und verkündet, dass sie „in mancher wichtigen Hinsicht die beste ist, die es derzeit gibt.“ Es wird mit den großen Angeboten von OpenAI, Google, Meta und zahlreichen anderen konkurrieren, also werden wir sehen, welche „wichtigen Aspekte“ es zum besten machen, das es derzeit gibt.

Die hohen Versprechungen begannen gleich zu Beginn mit xAI, da sein beabsichtigter Zweck im wahrsten Sinne des Wortes darin besteht, „die wahre Natur des Universums zu verstehen“. Das ist weit davon entfernt, einen Chatbot zu fragen, in welchem ​​Hotel er übernachten soll oder was man mit zwei Gurken und einer Tüte Spinat kochen kann. Musk hatte in letzter Zeit eine endlose Reihe von Problemen, darunter schwächelnde Tesla-Verkäufe und, wissen Sie, die ganze Twitter-Sache, also werden wir sehen, ob es ihm gelingt, die wahre Natur der Realität aufzudecken.

Der Zeitpunkt hier scheint kein Zufall zu sein. Elon Musk sprach diese Woche auf dem ersten britischen KI-Sicherheitsgipfel, bei dem Großbritannien und die USA gleichermaßen Investitionen in KI-Leitplanken ankündigten. Darüber hinaus veranstaltet OpenAI am 6. November seinen allerersten DevDay, Musk könnte also versuchen, dem Unternehmen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Die beiden Unternehmen sind nicht nur Rivalen, sondern Musk war 2015 zusammen mit Sam Altman sogar ein erstes Vorstandsmitglied bei OpenAI, bevor es zu einem Streit kam, der zu einer schnellen Desinvestition führte.

Auf jeden Fall bleiben uns nur wenige Stunden, bis wir die wahre Natur des Universums verstehen. Ich mache das Popcorn, falls es Popcorn nach morgen überhaupt gibt. Aufregende Zeiten!