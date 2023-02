“De afgelopen week hebben we een moeilijke organisatorische revisie voltooid, gericht op het verbeteren van de toekomstige uitvoering, waarbij we zoveel mogelijk feedback van het hele bedrijf hebben gebruikt”, schreef Musk, waarmee hij bevestigde dat hij werknemers bleef ontslaan nadat hij hen had verteld dat hij in november zou stoppen. 21e. “Degenen die blijven staan ​​hoog aangeschreven bij de mensen om hen heen.”

De korte memo, getiteld ‘Performance Awards’, is Musk’s eerste mededeling aan Twitter-medewerkers sinds hij honderden van hen zonder waarschuwing in het weekend heeft ontslagen, waaronder verschillende senior leiders en bijna het hele productteam. (Platformspelers Zoë Schiffer eerst getweet over de memo van maandag.) Werknemers tasten in het ongewisse over hoe Musk hen precies zal compenseren voor de aandelenbeloningen die ze zijn kwijtgeraakt nadat hij Twitter van de beurs had gehaald. In eerdere e-mails aan hen heeft hij gezinspeeld op het systeem dat hij bij SpaceX heeft opgezet om werknemers regelmatig privéaandelen te laten verkopen.